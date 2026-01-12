San Rafael sostiene el movimiento turístico durante enero

San Rafael el lugar de Mendoza elegido por el turismo.

Con el correr del mes de enero San Rafael mantiene un importante movimiento turístico y se ubica entre los destinos más buscados de la región con un nivel de ocupación que se ubica en el 67,2%.

image Los números del 9 de enero aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza. El promedio de este segmento llega al 77,5% de ocupación.

Más atrás se encuentran los aparts hoteles que se ubican en un 66,2% de ocupación, y -finalmente- los hoteles que registran un índice de 58%.

image San Rafael el destino más buscado de la provincia en este verano Por estos días se pueden ver turistas particulares y contingentes recorriendo los principales atractivos naturales del departamento, además de disfrutar de los parques y propuestas urbanas del centro sanrafaelino.

image Hay que destacar que -según un reciente informe de la Secretaría de Turismo de la Nación- San Rafael es “uno de los destinos principales de la temporada de verano en la provincia” y que “lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza”.