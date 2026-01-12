12 de enero de 2026
San Rafael sostiene el movimiento turístico durante enero

El departamento de San Rafael registra un 67,2% de ocupación y se consolida como uno de los destinos más elegidos de la región.

San Rafael el lugar de Mendoza elegido por el turismo.

Los números del 9 de enero aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza. El promedio de este segmento llega al 77,5% de ocupación.

Más atrás se encuentran los aparts hoteles que se ubican en un 66,2% de ocupación, y -finalmente- los hoteles que registran un índice de 58%.

San Rafael el destino más buscado de la provincia en este verano

Por estos días se pueden ver turistas particulares y contingentes recorriendo los principales atractivos naturales del departamento, además de disfrutar de los parques y propuestas urbanas del centro sanrafaelino.

Hay que destacar que -según un reciente informe de la Secretaría de Turismo de la Nación- San Rafael es “uno de los destinos principales de la temporada de verano en la provincia” y que “lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza”.

