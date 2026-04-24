24 de abril de 2026
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San Rafael

El Municipio de San Rafael lleva asesoramiento a barrios para fortalecer entidades intermedias

En San Rafael realizan operativos móviles para acompañar a uniones vecinales, clubes y centros de jubilados en trámites y regularización.

Asesoramiento a vecinos de San Rafael.

Asesoramiento a vecinos de San Rafael.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo de las entidades intermedias del departamento de San Rafael, el Municipio avanza con operativos móviles en barrios y distritos, brindando asesoramiento y acompañamiento directo a las organizaciones.

La iniciativa es impulsada por el área de Entidades Intermedias, a cargo de Paula Fuentes, y busca acercar herramientas a los vecinos sin necesidad de trasladarse al centro.

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Según explicó Fuentes, el principal objetivo es facilitar el acceso a procesos de regularización y consultas administrativas. “Lo que buscamos es facilitar el acceso a las entidades a procesos de regularización o consultas, especialmente en cuestiones contables o administrativas”, señaló.

En este sentido, los operativos permiten que instituciones como uniones vecinales, clubes o centros de jubilados puedan resolver trámites de manera más ágil.

Apoyo para nuevas organizaciones en San Rafael

Además del acompañamiento a entidades ya conformadas, el programa también brinda asistencia a quienes deseen crear nuevas organizaciones.

Desde el área municipal ofrecen asesoramiento en aspectos contables, administrativos y capacitaciones, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento institucional y fomentar la participación comunitaria.

“Estamos recorriendo los barrios y distritos para que las entidades puedan acercarse a regularizar su situación o hacer consultas. Sabemos que para muchos es difícil trasladarse al centro, por eso visitamos distintos puntos del departamento”, concluyó la funcionaria.

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