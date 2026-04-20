San Rafael celebra sus tradiciones con un festival que reúne a toda la comunidad

Fiesta del Puestero Sureño en El Sosneado.

Por Sitio Andino Departamentales







La tradicional Fiesta del Puestero Sureño del distrito El Sosneado comenzó con un acto protocolar frente a la plaza y el Polideportivo, con la participación de instituciones y entidades de San Rafael.

Durante la apertura, se realizó el clásico desfile acompañado por la Banda de Música de la Policía de Mendoza, en una jornada que reunió a vecinos y vecinas de la zona.

“Estamos un año más en esta celebración que honra la tradición y la cultura del trabajo de nuestros crianceros. Esos que hacen patria en el interior profundo de nuestro departamento”, destacó el secretario de Gobierno, Paulo Campi.

Avanza la construcción de un espacio comunitario En el marco de la celebración, también se llevó a cabo la colocación de la piedra fundamental de la capilla Nuestra Señora del Carmen. Se trata de un espacio comunitario que está siendo construido de manera conjunta entre instituciones y vecinos, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Rafael.

Reconocimientos y actividades para toda la comunidad de El Sosneado Durante la jornada se realizaron reconocimientos y distinciones a quienes impulsan la fiesta, así como también a referentes de la expo ovina y caprina, que ya cuenta con 17 ediciones. El Polideportivo fue escenario del almuerzo comunitario y, por la noche, se llevó a cabo la tradicional peña baile, uno de los momentos más esperados por los asistentes. Embed - SAN RAFAEL: FIESTA DEL PUESTERO SUREÑO