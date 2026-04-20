20 de abril de 2026
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Autonomía Municipal

Autonomía municipal en San Rafael: respaldo de empresarios cristianos y tres propuestas al debate

ACDE advirtió sobre la crisis de las pymes y planteó la necesidad de contar con una Carta Orgánica municipal, para cuyo diagrama presentó tres propuestas.

ACDE se metió en el debate por la autonomía municipal en San Rafael.

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El Gobierno provincial presentó el proyecto de enmienda la semana pasada y espera sacarlo en Diputados este miércoles.

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La crisis de las pymes y el respaldo a la autonomía municipal

Desde ACDE señalaron que la crisis del sector productivo de la región es un síntoma de un “modelo agotado”. Según plantearon, muchos emprendimientos no logran cubrir costos básicos, lo que pone en riesgo fuentes de trabajo y la sustentabilidad económica regional.

En ese contexto, la entidad sostuvo que la autonomía municipal aparece como una herramienta clave para que el Estado local pueda intervenir con mayor eficacia, dejando de ser “un espectador” para convertirse en un actor activo del desarrollo.

Además, remarcaron que la falta de una Carta Orgánica propia limita la capacidad del municipio para definir políticas acordes a su realidad productiva.

Constitucion Mendoza, reforma constitucional
El Gobierno de Mendoza propuso consagrar la autonomía municipal a través de una enmienda constitucional.

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Las tres propuestas de ACDE para la futura Carta Orgánica de San Rafael

En su documento, ACDE propuso tres ejes centrales que deberían incorporarse en una eventual Carta Orgánica municipal:

  • Incentivos fiscales y alivio para Pymes: con medidas temporales para nuevas industrias y reducción de cargas en contextos de crisis.
  • Representación directa del sector productivo en el Concejo Deliberante: mediante una banca específica para empresarios, cuya forma de elección sea consensuada con las instituciones competentes.
  • Creación de un Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA): con participación de cámaras, sindicatos y organizaciones civiles, con carácter consultivo y vinculante.

Desde la entidad consideraron que estas herramientas permitirían mejorar la previsibilidad económica, generar políticas más realistas y fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado.

El debate por la autonomía municipal en Mendoza

El posicionamiento de ACDE busca enriquecer el debate que inició el Municipio sanrafaelino y que se extendió a toda la provincia, luego de que el Gobierno judicializara el proceso que se llevada adelante en esa comuna y presentara un proyecto de enmienda constitucional, que se trataría este miércoles en la Cámara de Diputados.

Somos una sociedad capaz de decidir su destino sin intermediarios lejanos Somos una sociedad capaz de decidir su destino sin intermediarios lejanos

En ese sentido, desde ACDE hicieron un llamado a abrir un diálogo entre autoridades y sociedad civil, con el objetivo de avanzar en una estructura institucional que responda a las necesidades locales.

“La estructura jurídica debe adecuarse finalmente a nuestra realidad: somos una sociedad capaz de decidir su destino sin intermediarios lejanos”, señalaron. "El bien común no es una opción, es nuestra responsabilidad compartida", concluye el documento.

El documento completo de ACDE

Autonomía para el Desarrollo y la Dignidad del Trabajo

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