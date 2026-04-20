20 de abril de 2026
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Dirección General de Escuelas

La DGE pone a prueba a 33.000 alumnos para saber cómo llegaron a la secundaria

Arrancó el censo de Lengua y Matemática en las escuelas de Mendoza. La Dirección General de Escuelas busca un diagnóstico preciso sobre los ingresantes.

La DGE pone a prueba a 33.000 alumnos para saber cómo llegaron a la secundaria.

La DGE pone a prueba a 33.000 alumnos para saber cómo llegaron a la secundaria.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas puso en marcha un operativo de evaluación masivo en toda la provincia. Se trata del Censo de Lengua y Matemáticas, una herramienta clave para conocer el nivel real de aprendizajes con el que más de 33.000 alumnos iniciaron su camino en la Secundaria.

Nélida Maluf, directora de Planificación de la Calidad Educativa, detalló que este dispositivo se extenderá hasta el 30 de abril y alcanza tanto a escuelas de gestión estatal como privada, en sus modalidades orientadas y técnicas.

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"La idea de este censo es determinar cuáles son aquellos aprendizajes y dificultades que están presentando los estudiantes en habilidades que deberían haber logrado en séptimo grado", señaló la funcionaria.

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La DGE evalúa el rendimiento de más de 30.000 alumnos de 1er año de la Secundaria.

La DGE evalúa el rendimiento de más de 30.000 alumnos de 1er año de la Secundaria.

DGE: un diagnóstico "alumno por alumno"

A diferencia de otras evaluaciones generales, este censo tiene la particularidad de ser nominalizado. Esto significa que a mediados de mayo, cada escuela recibirá un reporte detallado con el desempeño individual de cada estudiante.

Esta información permitirá que:

  • Docentes de primer año: puedan ajustar sus planificaciones curriculares basándose en las necesidades específicas de sus alumnos en Lengua (comprensión y reflexión) y Matemática.

  • Escuelas Primarias: reciban una devolución sobre cómo egresaron sus estudiantes el año pasado, sirviendo como insumo para la formación continua de sus maestros.

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Resultados en tiempo récord

El operativo cuenta con un diseño logístico que garantiza rapidez y transparencia. La evaluación es aplicada por docentes de la misma institución, pero con la condición de que no sean los profesores a cargo del curso quienes supervisen a sus propios estudiantes.

La carga de los datos se realiza a través del sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza), lo que permitirá procesar los reportes en un plazo de apenas 15 días. De esta manera, los directivos y equipos pedagógicos podrán tomar decisiones con datos frescos antes de que finalice el primer trimestre.

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El camino previo: la nivelación

Desde la DGE recordaron que este censo es el cierre de un proceso que comenzó en noviembre del año pasado con la entrega de cuadernillos de nivelación.

Estos materiales fueron trabajados en la gran mayoría de las escuelas secundarias hasta hace pocos días, sirviendo como preparación para esta instancia evaluativa que hoy pone a prueba el estado de situación de la educación mendocina.

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