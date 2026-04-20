La DGE pone a prueba a 33.000 alumnos para saber cómo llegaron a la secundaria.

La Dirección General de Escuelas puso en marcha un operativo de evaluación masivo en toda la provincia. Se trata del Censo de Lengua y Matemáticas , una herramienta clave para conocer el nivel real de aprendizajes con el que más de 33.000 alumnos iniciaron su camino en la Secundaria.

Nélida Maluf, directora de Planificación de la Calidad Educativa, detalló que este dispositivo se extenderá hasta el 30 de abril y alcanza tanto a escuelas de gestión estatal como privada , en sus modalidades orientadas y técnicas.

"La idea de este censo es determinar cuáles son aquellos aprendizajes y dificultades que están presentando los estudiantes en habilidades que deberían haber logrado en séptimo grado", señaló la funcionaria.

A diferencia de otras evaluaciones generales, este censo tiene la particularidad de ser nominalizado . Esto significa que a mediados de mayo, cada escuela recibirá un reporte detallado con el desempeño individual de cada estudiante.

La DGE evalúa el rendimiento de más de 30.000 alumnos de 1er año de la Secundaria.

Esta información permitirá que:

Docentes de primer año: puedan ajustar sus planificaciones curriculares basándose en las necesidades específicas de sus alumnos en Lengua (comprensión y reflexión) y Matemática.

Escuelas Primarias: reciban una devolución sobre cómo egresaron sus estudiantes el año pasado, sirviendo como insumo para la formación continua de sus maestros.

APRENDER 2019 - 405104 Foto: Yemel Fil

Resultados en tiempo récord

El operativo cuenta con un diseño logístico que garantiza rapidez y transparencia. La evaluación es aplicada por docentes de la misma institución, pero con la condición de que no sean los profesores a cargo del curso quienes supervisen a sus propios estudiantes.

La carga de los datos se realiza a través del sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza), lo que permitirá procesar los reportes en un plazo de apenas 15 días. De esta manera, los directivos y equipos pedagógicos podrán tomar decisiones con datos frescos antes de que finalice el primer trimestre.

Embed

El camino previo: la nivelación

Desde la DGE recordaron que este censo es el cierre de un proceso que comenzó en noviembre del año pasado con la entrega de cuadernillos de nivelación.

Estos materiales fueron trabajados en la gran mayoría de las escuelas secundarias hasta hace pocos días, sirviendo como preparación para esta instancia evaluativa que hoy pone a prueba el estado de situación de la educación mendocina.