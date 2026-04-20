20 de abril de 2026
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Primera infancia

El nuevo mapa de la Primera Infancia en Mendoza integra educación y nutrición

La DGE redefine el abordaje de la primera infancia en Mendoza, unificando la asistencia nutricional con un sólido paradigma pedagógico.

El nuevo mapa de la primera infancia en Mendoza integra educación y nutrición.

El nuevo mapa de la primera infancia en Mendoza integra educación y nutrición.

Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

Mendoza sancionó la Ley 9698, unificando la asistencia social y la formación pedagógica bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas. Este nuevo mapa de atención a la Primera Infancia transforma los centros asistenciales en espacios educativos integrales. La reforma garantiza nutrición, seguimiento digital y protección profesional las 24 horas.

La normativa modifica artículos fundamentales de la Ley 9139, estableciendo que los antiguos centros asistenciales (CDIyF) sean absorbidos por la Dirección de Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI). Este cambio no es meramente administrativo: representa un giro hacia un modelo donde la nutrición y la educación son los dos pilares innegociables del desarrollo infantil.

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Primera infancia: transforman los centros asistenciales en espacios educativos integrales.

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Primera Infancia: nutrición con sentido pedagógico

Uno de los puntos más disruptivos del nuevo esquema es la concepción de la alimentación. Según el texto de la ley, el servicio nutricional para niños desde los 45 días hasta los 17 años deja de ser una entrega de raciones para convertirse en una instancia pedagógica.

El objetivo es que los CEPI funcionen como entornos protectores donde el acto de alimentarse se vincule con el desarrollo saludable, el acompañamiento psicosocial y el aprendizaje de hábitos, entendiendo que un niño bien nutrido es un niño con plenas facultades para aprender.

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Uno de los puntos más disruptivos del nuevo esquema es la concepción de la alimentación.

Uno de los puntos más disruptivos del nuevo esquema es la concepción de la alimentación.

Un sistema conectado y preventivo

El nuevo mapa se apoya fuertemente en la tecnología para evitar que los sectores más vulnerables queden fuera del sistema. La implementación obligatoria de la plataforma GEI (Gestión Educativa Integral) permitirá:

  • Alertas tempranas: identificar de forma inmediata situaciones de deserción o riesgo social.

  • Seguimiento nominal: monitorear no solo el aprendizaje, sino también los controles de salud y el esquema de vacunación de cada niño y adolescente.

  • Articulación total: facilitar el tránsito fluido de los estudiantes entre los centros de primera infancia y los niveles inicial, primario y secundario.

Protección las 24 horas

Para sostener este nuevo paradigma, la ley refuerza la estructura de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI). A partir de ahora, la Dirección de Protección y Restitución de Derechos deberá garantizar la atención permanente a través de turnos rotativos durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esta medida busca que, ante cualquier vulneración de derechos detectada en el ámbito educativo o nutricional, la intervención del Estado sea inmediata y profesional, cerrando el círculo de protección integral.

Hacia una política de Estado

Con esta reforma, Mendoza se posiciona como una provincia pionera en la integración de servicios. Al centralizar la gestión en la Subsecretaría de Educación, se busca garantizar la igualdad de oportunidades desde el nacimiento, asegurando que el contexto socioeconómico de un niño no condicione su acceso a una alimentación de calidad ni a una estimulación temprana adecuada.

La Ley 9698 marca el inicio de una etapa donde el Estado mendocino deja de "asistir" para pasar a "formar y proteger" de manera sistémica, apostando al capital humano desde sus cimientos más tempranos.

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