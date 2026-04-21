21 de abril de 2026
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San Rafael

El sueño que Luis Brandoni no llegó a ver: una escuela en San Rafael que aún busca su hogar

La Escuela José Brandoni funciona en una casa alquilada con problemas edilicios. Tras la muerte del actor, resurge el deseo de cumplir el proyecto que impulsó.

San Rafael: la escuela José Brandoni necesita mudarse y espera cumplir un viejo sueño

San Rafael: la escuela José Brandoni necesita mudarse y espera cumplir un viejo sueño

Foto: Captura Noticiero Andino.
Por Sitio Andino Departamentales

La comunidad educativa de la Escuela 4-245 José Domingo Brandoni, ubicada en San Rafael, atraviesa un momento cargado de emoción y desafíos. Tras el fallecimiento del actor Luis Brandoni resurgió el recuerdo de un sueño que el artista no llegó a ver cumplido: que la institución lleve el nombre de su padre en un edificio propio, construido en los terrenos que su familia donó a la comunidad.

Actualmente, la escuela funciona en un edificio alquilado que presenta serias limitaciones y deterioros, por lo que la comunidad educativa busca con urgencia un nuevo espacio que reúna las condiciones necesarias para el dictado de clases.

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El origen del nombre y el vínculo con la familia de Luis Brandoni

La Escuela José Domingo Brandoni lleva ese nombre desde octubre de 2023, tras un proceso que comenzó varios años antes. Según relataron desde la institución, el trabajo para elegir el nombre inició en 2017, cuando surgieron distintas propuestas vinculadas con la historia del lugar.

Embed - San Rafael: el actor Luis Brandoni estuvo en el departamento

Entre las opciones apareció el nombre de Luis Brandoni, debido a que en la costa del Toledano existe un loteo conocido como loteo Brandoni, cuyos terrenos fueron heredados por los hermanos Brandoni y luego donados a vecinos que habitaban la zona.

Sin embargo, cuando se comunicaron con el actor para informarle sobre la posibilidad de nombrar la escuela en su honor, él mismo propuso una modificación. Consideró que lo más justo era homenajear a su padre, quien había sido el propietario original de las tierras.

“Cuando yo me comunico con Luis, él dice que es muy injusto que lleve el nombre Luis Brandoni. Primero porque él tiene un hermano fallecido y que esos terrenos en su momento eran de su papá”, recordaron desde la escuela.

Tras esa sugerencia, el expediente volvió a consulta y la comunidad educativa aceptó el cambio. Así se definió el nombre José Domingo Brandoni, en homenaje al padre del actor.

Un terreno donado que aún espera concretarse

El sueño central que impulsaba la familia Brandoni estaba ligado a la posibilidad de que la escuela se estableciera en los terrenos ubicados en la costa del Toledano, donde parte del loteo había sido donado a la comunidad.

Durante su visita a San Rafael años atrás, el actor expresó su deseo de que el establecimiento se instalara definitivamente allí. “Yo aspiro a que podamos tener una escuela en el lugar que nosotros cedimos a los vecinos para que tengan su escuela primaria y secundaria”, manifestó en aquella oportunidad.

Embed - SAN RAFAEL: LA ESCUELA JOSÉ BRANDONI BUSCA UN NUEVO EDIFICIO EN LAS PAREDES

Sin embargo, hasta el momento, ese proyecto no se ha materializado, y la escuela continúa funcionando en un inmueble alquilado que no reúne las condiciones ideales.

Un edificio con limitaciones y problemas estructurales

Actualmente, la institución funciona en una casa alquilada ubicada en la intersección de Constanzo y El Chañaral, que pertenece a una familia particular. Allí asisten 65 alumnos, cifra que se mantiene estable debido a las limitaciones del espacio.

Desde la escuela explicaron que la demanda de vacantes es mayor, pero la infraestructura impide ampliar la matrícula. “Tenemos sí mucha demanda de banco, pero no tenemos lugar”, señalaron.

La situación edilicia se volvió más compleja en el último tiempo, especialmente tras episodios de precipitaciones, que provocaron deterioros en la construcción debido a su antigüedad. “Este año hemos tenido algunos conflictos con el edificio porque, con las lluvias, va presentando deterioros, puesto que es un edificio que tiene sus años”, detallaron.

Embed - LA ESCUELA JOSÉ BRANDONI BUSCA UN NUEVO EDIFICIO EN LAS PAREDES

Además, el establecimiento no cuenta con un patio adecuado, lo que obliga a que las clases de educación física se realicen en un salón interno.

La necesidad de trasladarse se vuelve aún más urgente debido a que el contrato de alquiler está vencido y los propietarios solicitaron la devolución del inmueble.

Sin embargo, encontrar un nuevo lugar no resulta sencillo. La institución requiere un espacio con al menos ocho ambientes, tres baños y terreno para patio, características difíciles de reunir en una sola propiedad.

“Salió hace unos días la apertura a licitación, pero hemos buscado y la verdad que no hay lugares que reúnan las características para que funcione una escuela”, explicaron.

Un legado que inspira a la comunidad educativa

Más allá de las dificultades actuales, desde la comunidad educativa destacan el legado humano y solidario que dejó la familia Brandoni y, especialmente, la figura del actor recientemente fallecido.

Recuerdan que hasta poco tiempo antes de su muerte, el artista mantenía proyectos y sueños vinculados a la educación y al desarrollo de la comunidad.

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“Yo aspiro a que podamos tener una escuela en el lugar que nosotros cedimos a los vecinos”, expresó el fallecido actor Luis Brandoni en 2023.

“Yo aspiro a que podamos tener una escuela en el lugar que nosotros cedimos a los vecinos”, expresó el fallecido actor Luis Brandoni en 2023.

Creo que eso es algo que nos debe quedar: nunca perder esto, tener un proyecto porque es lo que nos mueve para transitar en este plano”, reflexionaron desde la institución.

Hoy, mientras continúan la búsqueda de un nuevo edificio y la esperanza de concretar el proyecto definitivo en los terrenos cedidos, la comunidad escolar mantiene vivo el sueño que Luis Brandoni no alcanzó a ver cumplido: una escuela con nombre propio, infraestructura adecuada y un espacio definitivo para sus alumnos.

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