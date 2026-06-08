8 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

El Municipio de San Rafael rindió homenaje a los trabajadores de prensa

En una jornada cargada de reconocimiento y emoción, San Rafael homenajeó a quienes tienen la responsabilidad de informar y acompañar el día a día de la comunidad.

José Carlos López, periodista de Noticiero Andino.

José Carlos López, periodista de Noticiero Andino.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día del Periodista, el Municipio de San Rafael realizó un emotivo acto en la plaza Armando Abadía, en homenaje a uno de los pioneros de la prensa local y a todos los trabajadores de la comunicación que desarrollan su tarea en el departamento.

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Del encuentro participaron referentes de distintos medios de comunicación, autoridades municipales, representantes de entidades intermedias y vecinos, quienes destacaron la importancia del periodismo como herramienta fundamental para informar, generar reflexión y fortalecer la vida democrática.

La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda de Música de la Policía de Mendoza. Posteriormente se desarrolló una presentación artística de danzas y se colocó una ofrenda floral al pie del busto de Armando Abadía, figura emblemática del periodismo sanrafaelino.

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Reconocimiento a la labor periodística en San Rafael

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el discurso brindado por el periodista José Carlos López, quien habló en representación de los comunicadores y destacó el compromiso, la responsabilidad y la vocación que implica ejercer la profesión.

Durante el acto también se puso en valor el rol que cumplen los trabajadores de prensa en la construcción de una sociedad informada y el aporte que realizan diariamente desde cada medio de comunicación.

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Distinciones a periodistas destacados

Como cierre de la actividad, la Asociación de Comunicadores del Sur Mendocino entregó reconocimientos a periodistas destacados por su trayectoria, compromiso y profesionalismo en el ejercicio de la comunicación.

La ceremonia concluyó con un mensaje de reconocimiento hacia quienes, desde diferentes espacios y plataformas, contribuyen cada día a informar a la comunidad y fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y la realidad que los rodea.

La Cámara de Comercio de San Rafael y su agazajo a los periodistas

El Presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, junto a parte del directorio, agasajaron a periodistas en su día con un desayuno durante el cual se intercambiaron opiniones sobre el funcionamiento de la entidad y la respuesta que muestra el periodismo con respecto a la entidad.

Uno de los puntos principales que se resaltó fue la incorporación por parte de la entidad de una persona encargada de la prensa, tarea que ha facilitado la difusión de las distintas acciones y un mayor contacto fluído con los distintos periodistas, Por otra parte Brega destacó que el próximo miércoles estará finalizando su mandato de 2 años y por primera vez lo va a suceder en la presidencia de la entidad una mujer, que será Silvina Pietrelli.

Embed - SAN RAFAEL: LA CÁMARA AGASAJÓ A PERIODISTAS

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