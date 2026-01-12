12 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Alerta

Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza

Especialistas advierten sobre la proliferación de arañas peligrosas debido a las condiciones climáticas actuales. Recomiendan extremar la limpieza.

Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza.

Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

El calor y las lluvias persistentes en diversos departamentos de la provincia de Mendoza, propicia el ciclo reproductivo y la movilidad de diversas arañas peligrosas, entre ellas, dos de importancia médica: la viuda negra y la araña de rincón. Frente a este panorama, las autoridades piden extremar la limpieza en los hogares.

Arañas peligrosas: cómo identificarlas

En Mendoza, el foco de atención se centra en dos ejemplares con venenos de acción potente:

Lee además
Covid-19 en Mendoza: la vacunación solo será gratuita para los grupos de riesgo.
Novedades

Covid-19 en Mendoza: la vacunación solo será gratuita para los grupos de riesgo
Su impacto no solo es clínico, sino también sanitario y económico, debido a la ocupación de camas hospitalarias y de terapia intensiva
Prevención

Inicia la tercera campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas

  • Araña del Rincón o Violinista (Loxosceles): suele habitar el interior de las viviendas, refugiándose detrás de muebles próximos a las paredes, cuadros o zócalos. Su veneno es altamente corrosivo, pudiendo causar lesiones locales severas y cuadros de envenenamiento generalizado que pueden ser fatales si no se tratan a tiempo. Los especialistas aseguran que, por año, se registran entre 25 y 30 picaduras.

araña de rincon 2
Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.

  • Viuda Negra (Latrodectus): fácilmente reconocible por su color negro azabache y manchas rojas en el abdomen. A diferencia de la anterior, es de hábitos diurnos y suele encontrarse en exteriores (jardines o depósitos), tejiendo telas a nivel del suelo. Su veneno posee toxinas que afectan el sistema nervioso.

araña viuda negra
La araña viuda negra suele encontrarse en jardines.

La araña viuda negra suele encontrarse en jardines.

Cómo mantener el hogar seguro

La mejor estrategia contra estos arácnidos es la modificación de su hábitat. Los expertos sugieren seguir estrictamente estas recomendaciones:

  • Limpieza profunda: evitar la acumulación de cajas, ropa amontonada o escombros. Se recomienda aspirar y mover periódicamente los muebles y cuadros.

  • Sellado de la vivienda: es fundamental tapar grietas y fisuras en techos y paredes. La instalación de mallas metálicas (telas mosquiteras) en ventanas y puertas es una barrera clave.

  • Hábito de sacudido: antes de vestirse o calzarse, especialmente con prendas que han estado guardadas, se debe sacudir la ropa vigorosamente.

  • Control de exteriores: mantener el césped corto, eliminar malezas y alejar las pilas de leña de la estructura principal de la casa.

  • Gestión de la humedad: reparar fugas de agua, ya que la humedad atrae no solo a las arañas, sino también a los insectos que les sirven de alimento.

ropa acumulada
Evitar la acumulación de la ropa en una silla.

Evitar la acumulación de la ropa en una silla.

Qué hacer ante una picadura

Ante la sospecha de una mordedura, la premisa es clara: no aplicar remedios caseros. Es vital acudir de forma inmediata al centro de salud u hospital más cercano.

En Mendoza, los centros de referencia que cuentan con los antídotos específicos son el Hospital Lencinas (para adultos) y el Hospital Notti (para menores de 14 años).

hospital notti, urgencias, pediatría, médico

La rapidez en la atención es determinante para el éxito del tratamiento.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael sostiene el movimiento turístico durante enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 12 de enero

Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero: por qué se celebra cada 12 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 12 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 12 de enero de 2026

Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes 12 de enero en Mendoza

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 11 de enero: números ganadores del sorteo 3338

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1336 del domingo 11 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Covid-19 en Mendoza: la vacunación solo será gratuita para los grupos de riesgo.
Novedades

Covid-19 en Mendoza: la vacunación solo será gratuita para los grupos de riesgo

Las Más Leídas

Fallecieron dos mujeres en Malargüe como consecuencia de un accidente vial. 
Continúa la investigación

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

En el lugar se encontraban el hijo de la víctima y su pareja, quienes quedaron inmediatamente bajo investigación
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular y qué aspectos evaluar antes de elegirla.
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla