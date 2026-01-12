Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza.

El calor y las lluvias persistentes en diversos departamentos de la provincia de Mendoza, propicia el ciclo reproductivo y la movilidad de diversas arañas peligrosas, entre ellas, dos de importancia médica: la viuda negra y la araña de rincón. Frente a este panorama, las autoridades piden extremar la limpieza en los hogares.
Arañas peligrosas: cómo identificarlas
En Mendoza, el foco de atención se centra en dos ejemplares con venenos de acción potente:
Araña del Rincón o Violinista (Loxosceles): suele habitar el interior de las viviendas, refugiándose detrás de muebles próximos a las paredes, cuadros o zócalos. Su veneno es altamente corrosivo, pudiendo causar lesiones locales severas y cuadros de envenenamiento generalizado que pueden ser fatales si no se tratan a tiempo. Los especialistas aseguran que, por año, se registran entre 25 y 30 picaduras.
Viuda Negra (Latrodectus): fácilmente reconocible por su color negro azabache y manchas rojas en el abdomen. A diferencia de la anterior, es de hábitos diurnos y suele encontrarse en exteriores (jardines o depósitos), tejiendo telas a nivel del suelo. Su veneno posee toxinas que afectan el sistema nervioso.
Cómo mantener el hogar seguro
La mejor estrategia contra estos arácnidos es la modificación de su hábitat. Los expertos sugieren seguir estrictamente estas recomendaciones:
Limpieza profunda: evitar la acumulación de cajas, ropa amontonada o escombros. Se recomienda aspirar y mover periódicamente los muebles y cuadros.
Sellado de la vivienda: es fundamental tapar grietas y fisuras en techos y paredes. La instalación de mallas metálicas (telas mosquiteras) en ventanas y puertas es una barrera clave.
Hábito de sacudido: antes de vestirse o calzarse, especialmente con prendas que han estado guardadas, se debe sacudir la ropa vigorosamente.
Control de exteriores: mantener el césped corto, eliminar malezas y alejar las pilas de leña de la estructura principal de la casa.
Gestión de la humedad: reparar fugas de agua, ya que la humedad atrae no solo a las arañas, sino también a los insectos que les sirven de alimento.
Qué hacer ante una picadura
Ante la sospecha de una mordedura, la premisa es clara: no aplicar remedios caseros. Es vital acudir de forma inmediata al centro de salud u hospital más cercano.
En Mendoza, los centros de referencia que cuentan con los antídotos específicos son el Hospital Lencinas (para adultos) y el Hospital Notti (para menores de 14 años).
La rapidez en la atención es determinante para el éxito del tratamiento.