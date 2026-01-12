Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza.

El calor y las lluvias persistentes en diversos departamentos de la provincia de Mendoza, propicia el ciclo reproductivo y la movilidad de diversas arañas peligrosas, entre ellas, dos de importancia médica: la viuda negra y la araña de rincón . Frente a este panorama, las autoridades piden extremar la limpieza en los hogares.

En Mendoza, el foco de atención se centra en dos ejemplares con venenos de acción potente:

La mejor estrategia contra estos arácnidos es la modificación de su hábitat . Los expertos sugieren seguir estrictamente estas recomendaciones:

Viuda Negra (Latrodectus): fácilmente reconocible por su color negro azabache y manchas rojas en el abdomen. A diferencia de la anterior, es de hábitos diurnos y suele encontrarse en exteriores (jardines o depósitos), tejiendo telas a nivel del suelo. Su veneno posee toxinas que afectan el sistema nervioso.

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.

Araña del Rincón o Violinista (Loxosceles): suele habitar el interior de las viviendas, refugiándose detrás de muebles próximos a las paredes, cuadros o zócalos. Su veneno es altamente corrosivo , pudiendo causar lesiones locales severas y cuadros de envenenamiento generalizado que pueden ser fatales si no se tratan a tiempo. Los especialistas aseguran que, por año, se registran entre 25 y 30 picaduras.

Ante la sospecha de una mordedura, la premisa es clara: no aplicar remedios caseros . Es vital acudir de forma inmediata al centro de salud u hospital más cercano.

Evitar la acumulación de la ropa en una silla.

Gestión de la humedad: reparar fugas de agua, ya que la humedad atrae no solo a las arañas, sino también a los insectos que les sirven de alimento.

Control de exteriores: mantener el césped corto, eliminar malezas y alejar las pilas de leña de la estructura principal de la casa.

Hábito de sacudido: antes de vestirse o calzarse, especialmente con prendas que han estado guardadas, se debe sacudir la ropa vigorosamente.

Sellado de la vivienda: es fundamental tapar grietas y fisuras en techos y paredes. La instalación de mallas metálicas (telas mosquiteras) en ventanas y puertas es una barrera clave.

Limpieza profunda: evitar la acumulación de cajas, ropa amontonada o escombros. Se recomienda aspirar y mover periódicamente los muebles y cuadros.

En Mendoza, los centros de referencia que cuentan con los antídotos específicos son el Hospital Lencinas (para adultos) y el Hospital Notti (para menores de 14 años).

La rapidez en la atención es determinante para el éxito del tratamiento.