Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero: por qué se celebra cada 12 de enero Foto: web

Cada 12 de enero se celebra en Argentina el Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero. La efeméride reconoce la tradición y la labor diaria de quienes elaboran, conservan y venden estos productos emblemáticos, además de visibilizar su aporte cultural y económico en la vida cotidiana del país.

Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero: origen del 12 de enero La conmemoración se vincula a la fundación en 1946 del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (STPCHyA). Esa organización gremial surgió con el objetivo de agrupar al sector, mejorar las condiciones laborales y fijar criterios comunes para la producción y comercialización de estos oficios.

El reconocimiento subraya la importancia de oficios que combinan técnica, creatividad y tradición, desde la masa y el horno hasta la pastelería fina y la confección del alfajor. Además de su valor cultural como parte de la identidad gastronómica argentina, generan empleo, sostienen pequeños comercios y mantienen prácticas artesanales que conviven hoy con la producción industrial.

De esta forma, el 12 de enero es una fecha que visibiliza el trabajo, reclamar condiciones dignas y celebrar un patrimonio culinario compartido.

Fuente: LN

