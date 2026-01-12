12 de enero de 2026
Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero: por qué se celebra cada 12 de enero

Cada 12 de enero, en todo el país, distintas profesiones del sector gastronómico celebran su día por un motivo especial. Conocé el origen de esta conmemoración en la nota.

Foto: web
Cada 12 de enero se celebra en Argentina el Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero. La efeméride reconoce la tradición y la labor diaria de quienes elaboran, conservan y venden estos productos emblemáticos, además de visibilizar su aporte cultural y económico en la vida cotidiana del país.

Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero: origen del 12 de enero

La conmemoración se vincula a la fundación en 1946 del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (STPCHyA). Esa organización gremial surgió con el objetivo de agrupar al sector, mejorar las condiciones laborales y fijar criterios comunes para la producción y comercialización de estos oficios.

El reconocimiento subraya la importancia de oficios que combinan técnica, creatividad y tradición, desde la masa y el horno hasta la pastelería fina y la confección del alfajor. Además de su valor cultural como parte de la identidad gastronómica argentina, generan empleo, sostienen pequeños comercios y mantienen prácticas artesanales que conviven hoy con la producción industrial.

De esta forma, el 12 de enero es una fecha que visibiliza el trabajo, reclamar condiciones dignas y celebrar un patrimonio culinario compartido.

Fuente: LN

