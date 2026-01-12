Cuánto ganan las reinas de la Vendimia: el mapa salarial de la "realeza" mendocina

Reina de la Vendimia con sueldo: el mapa salarial de la "realeza" mendocina.

Mendoza respira Vendimia. Detrás del brillo de las capas y el saludo desde los carros, hay una realidad que pocos conocen. Ser reina de la Vendimia no solo implica representar el esfuerzo de los viñateros; para la mayoría de las jóvenes, el mandato es un trabajo formal con responsabilidades y un sueldo que genera debate en cada departamento.

Las máximas representantes de la Fiesta de la Vendimia, reina y virreina nacional, perciben sueldos otorgados por el Gobierno de la Provincia. Sus haberes están equiparados a las categorías 08 y 10 de la Administración Pública central , sin antigüedad ni premios.

Reina de la Vendimia: la mayoría de las soberanas percibe un sueldo por su rol.

Entrevista Alejandrina Funes: "Ser reina de la Vendimia me cambió la vida, pero mi vocación sigue siendo la salud"

Edición 2026 Malargüe coronó a Lourdes Priscila Arroyo, como su flamante reina de la Vendimia

A lo largo de ese año, la reina y virreina nacional son las encargadas de representar la cultura, el turismo y la industria vitivinícola a nivel provincial, nacional e internacional . Su rol implica promocionar el vino, participar en eventos oficiales y liderar proyectos sociales/comunitarios.

Vigencia: durante todo su año de mandato.

Sueldo mensual: oscila entre los $750.000 y $800.000 .

Desarrollan iniciativas con impacto comunitario, a menudo enfocadas en áreas como inclusión, educación, salud o bienestar social.

Alejandrina Funes, Sofía Perfumo, Vendimia 2025.jpg El sueldo que reciben la reina y virreina nacional oscila entre los $750.000 y $800.000 mensuales. Foto: Yemel Fil

Reinas departamentales: 18 realidades distintas

A la hora de dar cuenta sobre los sueldos que perciben las representantes departamentales, Alejandra Gamboa, coordinadora de las reinas, aclaró a Sitio Andino, que no existe un criterio unificado para las 18 soberanas departamentales.

"Cada municipio tiene su decreto; unas reciben honorarios del Concejo Deliberante, otras asumen cargos municipales y algunas reciben sueldos tipo premios", expresó.

22 de Diciembre de 2025, Rina y Virreina de la vendimia 2025, Streaming, Alejandrina Funes, Sofía Perfumo, Alejandra Gamboa, galería Alejandra Gamboa, coordinadora de la reina y virreina nacional de la Vendimia. Foto: Cristian Lozano

Un dato para tener en cuenta es que "desde hace tres años, todas las reinas departamentales perciben una remuneración económica, terminando con la etapa en que el trabajo era puramente ad honorem", contó Gamboa.

Respecto al mapa salarial de las reinas departamentales, este medio pudo rastrear los datos oficiales de algunos departamentos, el resto no brindó información al respecto.

Godoy Cruz: solo cobra un sueldo mensual, a través de un contrato municipal, la reina departamental. El mismo es de $700.000 . La virreina no cobra.

solo cobra un sueldo mensual, a través de un contrato municipal, la reina departamental. El mismo es de . La virreina no cobra. Ciudad : El sueldo de la reina de Ciudad es de $561.000 (bruto). El mismo equivale a Categoría A municipal ($463.000 neto). En el caso de la virreina departamental, desde la comuna conducida por Ulpiano Suarez refirieron que cobran por única vez, una vez electa, la cifra de $400.000, en tanto, las ocho primeras princesas reciben un premio de $200.000 cuando son electas y por única vez.

: El sueldo de la reina de Ciudad es de (bruto). El mismo equivale a Categoría A municipal ($463.000 neto). En el caso de la virreina departamental, desde la comuna conducida por Ulpiano Suarez refirieron que cobran por única vez, una vez electa, la cifra de $400.000, en tanto, las ocho primeras princesas reciben un premio de $200.000 cuando son electas y por única vez. Lavalle: la reina cobra $505.000 . Se la incorpora en la planta temporaria del municipio, mientras dure su mandato. El sueldo de la virreina no está estipulado.

la reina cobra . Se la incorpora en la planta temporaria del municipio, mientras dure su mandato. El sueldo de la virreina no está estipulado. General Alvear: la reina cobra un sueldo de $450.000 , en tanto la virreina percibe $360.000. Ambos sueldos se enmarcan dentro de las Categoría Clase 5 y 3 de la Administración Pública.

la reina cobra un sueldo de , en tanto la virreina percibe $360.000. Ambos sueldos se enmarcan dentro de las Categoría Clase 5 y 3 de la Administración Pública. Maipú: solo la reina departamental recibe un sueldo que no supera los $400.000 . Además, se le brinda protección laboral por lo que cuentan con ART y Obra Social a lo largo de su gestión.

solo la reina departamental recibe un sueldo que . Además, se le brinda protección laboral por lo que cuentan con ART y Obra Social a lo largo de su gestión. Las Heras: la reina recibe un salario de $346.000 (aproximadamente). El mismo está basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). La virreina tiene un sueldo menor. El contrato es estricto: las soberanas son consideradas representantes del patrimonio inmaterial. Sus obligaciones incluyen: asistencia obligatoria a eventos institucionales y protocolares, acciones coordinadas con Ceremonial y Protocolo, Promoción turística y sociocultural. Para el ciclo 2026, se suma una novedad: las reinas podrán elegir entre una prestación mínima (solo eventos protocolares) o ampliar su carga horaria trabajando activamente en las áreas de Turismo o Protocolo.

mapa salarial Imagen creada por IA, en base con la información proporcionada por los municipios.

Las reinas departamentales actúan como embajadoras culturales y turísticas de sus localidades, promoviendo la vitivinicultura, el patrimonio local y participando activamente en eventos sociales. Su rol implica representar la identidad de su departamento durante un año y gestionar proyectos sociales.

reina de la vendimia 2026 Las reinas departamentales son embajadoras culturales y turísticas de su departamento.

Otras coronas que integran el racimo vendimial

Mendoza no solo vive de la vid. Existe un universo de reinas nacionales y provinciales que también forman parte del presupuesto estatal, aunque con montos más austeros que generalmente no superan los $400.000 o se limitan al pago de viáticos o premios.

Nacionales fuera de la Vendimia:

Reina de la Ganadería (Alvear).

Reina del Chivo (Malargüe).

Reina de la Tonada (Tunuyán).

Reyes para Todos.

vendimia para todos.jpg Reyes para Todos.

Provinciales fuera de la Vendimia:

Reina de los Estudiantes.

Reina del Adulto Mayor.

Reina de la Melesca.

Reina de la Flor de la Tradición.

El debate sobre la figura de la reina suele reavivarse cada verano, pero los números muestran una tendencia irreversible: la profesionalización. Lo que nació como un concurso de belleza se ha transformado en un empleo de representación institucional que exige disponibilidad horaria, formación y compromiso social.

En el 2026, la corona vendimial ya no es solo un símbolo de la cosecha, sino un cargo público con responsabilidades.