Malargüe celebra su identidad con "Raíces de Vendimia, huellas malargüinas".

Malargüe se prepara para vivir una de sus noches más significativas. Este miércoles 7 de enero , el predio Raíces Malarguinas será el escenario de la Fiesta de la Vendimia , un evento que promete ser mucho más que una celebración de la cosecha: será un tributo a la resiliencia y la historia de un pueblo que mira al futuro.

Bajo el guion titulado “Raíces de Vendimia, huellas malargüinas” , la puesta en escena de este año explorará el amor y la tradición como hilos conductores de la identidad local . La narrativa visual y artística se centrará en cómo el legado cultural se transmite de generación en generación, consolidando un sentido de pertenencia que distingue a Malargüe en el mapa de Mendoza.

La propuesta artística de esta edición hará especial hincapié en la lucha y la superación ante las adversidades climáticas y geográficas propias de la región. A través de cuadros de danza y música en vivo, se representará cómo las distancias y diferencias de antaño se han disuelto para transformarse en una riqueza cultural compartida.

La fiesta de la Vendimia de Malargüe llevará por nombre “Raíces de Vendimia, huellas malargüinas".

"La fiesta no solo conmemora el pasado, sino que proyecta un futuro de unidad y orgullo por las raíces que definen a este pueblo pujante", señalaron desde la organización.

El guión hará hincapié en la lucha y la superación ante las adversidades climáticas y geográficas propias de la región.

El marco de la Fiesta Nacional del Chivo

Como es tradición, la Vendimia Departamental se desarrolla en el contexto de la Fiesta Nacional del Chivo, el evento más emblemático del departamento que se desarrolará del 7 al 11 de este mes y contará con una programación de lujo.

Esta sinergia refuerza el carácter identitario de la jornada, donde además se realizará la elección de la Reina Departamental de la Vendimia 2026. La joven electa tendrá la responsabilidad de representar a los malargüinos en la Fiesta Nacional de la Vendimia en la Ciudad de Mendoza, portando el legado y las esperanzas de su gente.

Las candidatas al cetro vendimial son:

Rosario Cabello – Representa a Río Grande, Vendimia Malargüe 2026 Rosario Cabello tiene 19 años.

María de los Ángeles Figueroa – Representa a Río Barrancas,Vendimia Malargüe 2026 María de los Ángeles Figueroa tiene 22 años.

Camila Fernanda Quiroga – Representa a Ciudad,Vendimia Malargüe 2026 Camila Fernanda Quiroga tiene 21 años.