Malargüe celebra su identidad con "Raíces de Vendimia, huellas malargüinas".

Malargüe se prepara para vivir una de sus noches más significativas. Este miércoles 7 de enero, el predio Raíces Malarguinas será el escenario de la Fiesta de la Vendimia, un evento que promete ser mucho más que una celebración de la cosecha: será un tributo a la resiliencia y la historia de un pueblo que mira al futuro.
Fiesta de la Vendimia: un relato de superación y amor
La propuesta artística de esta edición hará especial hincapié en la lucha y la superación ante las adversidades climáticas y geográficas propias de la región. A través de cuadros de danza y música en vivo, se representará cómo las distancias y diferencias de antaño se han disuelto para transformarse en una riqueza cultural compartida.
"La fiesta no solo conmemora el pasado, sino que proyecta un futuro de unidad y orgullo por las raíces que definen a este pueblo pujante", señalaron desde la organización.
El marco de la Fiesta Nacional del Chivo
Como es tradición, la Vendimia Departamental se desarrolla en el contexto de la Fiesta Nacional del Chivo, el evento más emblemático del departamento que se desarrolará del 7 al 11 de este mes y contará con una programación de lujo.
Esta sinergia refuerza el carácter identitario de la jornada, donde además se realizará la elección de la Reina Departamental de la Vendimia 2026. La joven electa tendrá la responsabilidad de representar a los malargüinos en la Fiesta Nacional de la Vendimia en la Ciudad de Mendoza, portando el legado y las esperanzas de su gente.