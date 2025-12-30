Malargüe presentó oficialmente la Fiesta Nacional del Chivo: cinco noches especiales durante enero

Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe.

La organización ya confirmó la grilla artística completa, con una programación que se extenderá desde el miércoles 7 al domingo 11 de enero, y que promete un fuerte impacto artístico y de tradición.

Esta renovada propuesta mezclará el talento de artistas locales, regionales, nacionales e internacionales, espectáculos tradicionales, elecciones de reinas, danzas y una puesta en escena que revaloriza la identidad del sur mendocino. Cada fecha está pensada como una experiencia diferente y acorde al sentir de esta Fiesta que une por su esencia todas las latitudes del país.

El director de turismo de Malargüe Daniel Von Zedtwitz se refirió a este evento durante la presentación oficial que se desarrolló en La Enoteca: "Es sin dudas la Fiesta más importante de nuestro departamento, que poner en valor el trabajo del criancero, para nosotros es importante mostrar no solo a nivel nacional por la TV Pública, todos los días desde las 21.00 a 03.00 horas, sino además internacionalmente ya que junto al intendente Celso Jaque hemos promocionado muchísimo en toda la región del Maule en Chile".

Respecto a la presentación de artistas Von Zedtwitz agregó: "Tenemos muchos artistas provinciales y nacionales, aguardamos con ello que mucha gente se acerque a disfrutar no solo de la Fiesta sino de la cantidad y diversidad de activos turístico que tenemos. Empezamos el día miércoles 7 con la Bendición de los Frutos y Vendimia departamental, esa noche es gratuita. Jueves, viernes y sábado se compra el abono de $30.000, tienen tiempo hasta el lunes 5 para esta modalidad de pago, sino deberán comprar la entrada por día que tiene un valor de $15.000". Malargüe preparado para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivo Embed - MALARGÜE SE PREPARA PARA VIVIR LA FIESTA DEL CHIVO 2026 Grilla Artística Miércoles 7 de enero image Jueves 8 de enero image Viernes 9 de enero image Sábado 10 de enero image Domingo 11 de enero image