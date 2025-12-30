30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Evento cultural

Malargüe presentó oficialmente la Fiesta Nacional del Chivo: cinco noches especiales durante enero

La Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe incluye Bendición de los Frutos, Vendimia departamental y una puesta en escena que refleja la cultura local.

Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe.

Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe.

Lee además
La Justicia rechazó un amparo y habilitó los primeros proyectos mineros en Malargüe. Foto ilustrativa. 
MDMO

La Justicia rechazó un amparo y habilitó los primeros proyectos mineros en Malargüe
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de diciembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de diciembre de 2025

Esta renovada propuesta mezclará el talento de artistas locales, regionales, nacionales e internacionales, espectáculos tradicionales, elecciones de reinas, danzas y una puesta en escena que revaloriza la identidad del sur mendocino. Cada fecha está pensada como una experiencia diferente y acorde al sentir de esta Fiesta que une por su esencia todas las latitudes del país.

El director de turismo de Malargüe Daniel Von Zedtwitz se refirió a este evento durante la presentación oficial que se desarrolló en La Enoteca: "Es sin dudas la Fiesta más importante de nuestro departamento, que poner en valor el trabajo del criancero, para nosotros es importante mostrar no solo a nivel nacional por la TV Pública, todos los días desde las 21.00 a 03.00 horas, sino además internacionalmente ya que junto al intendente Celso Jaque hemos promocionado muchísimo en toda la región del Maule en Chile".

Respecto a la presentación de artistas Von Zedtwitz agregó: "Tenemos muchos artistas provinciales y nacionales, aguardamos con ello que mucha gente se acerque a disfrutar no solo de la Fiesta sino de la cantidad y diversidad de activos turístico que tenemos. Empezamos el día miércoles 7 con la Bendición de los Frutos y Vendimia departamental, esa noche es gratuita. Jueves, viernes y sábado se compra el abono de $30.000, tienen tiempo hasta el lunes 5 para esta modalidad de pago, sino deberán comprar la entrada por día que tiene un valor de $15.000".

Malargüe preparado para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivo

Embed - MALARGÜE SE PREPARA PARA VIVIR LA FIESTA DEL CHIVO 2026

Grilla Artística

Miércoles 7 de enero

image

Jueves 8 de enero

image

Viernes 9 de enero

image

Sábado 10 de enero

image

Domingo 11 de enero

image
Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 28 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 27 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 26 de diciembre 2025

Verano 2026: por qué Malargüe es el lugar perfecto para desconectar y disfrutar la naturaleza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 25 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 24 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 23 de diciembre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El IPV cerró el año con la entrega de 20 viviendas y nuevas familias con casa propia en Junín
CASA PROPIA

El IPV cerró el año con la entrega de 20 viviendas y nuevas familias con casa propia en Junín

Las Más Leídas

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Se viene otro pozo millonario para el Quini 6 de fin de año.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 31 de diciembre

El ministro del máximo tribunal pasó por Andino Streaming y abordó varios temas. video
Poder Judicial

José Valerio y la interna en la Corte: "La concentración de poder impide avanzar con más reformas"

El acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas
Ambos se conocían

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén

Dramático rescate en Cacheuta: salvaron a un padre y su hija tras caer a un barranco
accidente

Dramático rescate en Cacheuta: salvaron a un padre y su hija tras caer a un barranco