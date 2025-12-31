Un emprendimiento de Tunuyán fue reconocido en España por la innovación y el esfuerzo

Calpe, el emprendimiento más emergente de Tunuyán fue reconocido por su crecimiento, presencia y posicionamiento. El Municipio de Calpe, Alicante (España) lo destacó por llevar su nombre más allá de las fronteras locales, asociándolo a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la seriedad y la innovación.
El emprendimiento de Tunuyán que cruzó fronteras
En este marco, la alcaldesa de Calpe, Ana Sala Fernández, hizo llegar un mensaje de agradecimiento a la empresa. Además, la distinguió con el escudo oficial de la Alcaldía, acompañado de un cálido reconocimiento que también alcanza al departamento, a través del trabajo y la proyección de este emprendimiento tunuyanino que trasciende los límites del país.
Por su parte, el responsable de Calpe, Diego Sancer, expresó su orgullo por el camino recorrido y destacó que el esfuerzo de su equipo y el prestigio del nombre de la empresa hayan llegado hasta España, despertando el interés y la valoración de las autoridades locales para concretar este importante reconocimiento.
Desde la firma señalaron además que desean compartir este logro con los compatriotas argentinos residentes en Calpe, mencionando especialmente a Ariel Tello, referente ante la alcaldía de la zona y conocedor del trabajo de la empresa.
Asimismo, hicieron extensivo el reconocimiento a Tunuyán, entendiendo que el premio también distingue la trayectoria, la calidad y la confianza que los clientes depositan de manera permanente en sus productos y servicios.