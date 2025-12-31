31 de diciembre de 2025
Un emprendimiento de Tunuyán fue reconocido en España por la innovación y el esfuerzo

La Alcaldía de Calpe homenajeó a la empresa Calpe por llevar su nombre más allá de las fronteras y representar valores de trabajo, seriedad e innovación.

Calpe recibió una distinción con el escudo oficial de la Alcaldía, acompañado de un cálido reconocimiento

Por Sitio Andino Sociedad

Calpe, el emprendimiento más emergente de Tunuyán fue reconocido por su crecimiento, presencia y posicionamiento. El Municipio de Calpe, Alicante (España) lo destacó por llevar su nombre más allá de las fronteras locales, asociándolo a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la seriedad y la innovación.

El emprendimiento de Tunuyán que cruzó fronteras

En este marco, la alcaldesa de Calpe, Ana Sala Fernández, hizo llegar un mensaje de agradecimiento a la empresa. Además, la distinguió con el escudo oficial de la Alcaldía, acompañado de un cálido reconocimiento que también alcanza al departamento, a través del trabajo y la proyección de este emprendimiento tunuyanino que trasciende los límites del país.

Calpe, el emprendimiento más emergente de Tunuyán fue reconocido por su crecimiento, presencia y posicionamiento

Por su parte, el responsable de Calpe, Diego Sancer, expresó su orgullo por el camino recorrido y destacó que el esfuerzo de su equipo y el prestigio del nombre de la empresa hayan llegado hasta España, despertando el interés y la valoración de las autoridades locales para concretar este importante reconocimiento.

Desde la firma señalaron además que desean compartir este logro con los compatriotas argentinos residentes en Calpe, mencionando especialmente a Ariel Tello, referente ante la alcaldía de la zona y conocedor del trabajo de la empresa.

La alcaldesa de Calpe, Ana Sala Fernández, hizo llegar un mensaje de agradecimiento a la empresa

Asimismo, hicieron extensivo el reconocimiento a Tunuyán, entendiendo que el premio también distingue la trayectoria, la calidad y la confianza que los clientes depositan de manera permanente en sus productos y servicios.

El Municipio de Calpe, Alicante (España) lo destacó por llevar su nombre más allá de las fronteras locales

