Mendoza avanza hacia una minería sostenible integrada al desarrollo económico, energético y territorial

La minería sostenible se consolida en Mendoza como una de las políticas públicas estratégicas del gobierno provincial, con el objetivo de diversificar la matriz productiva, generar empleo calificado, mejorar la infraestructura y posicionar a la provincia en los mercados internacionales de financiamiento.

Desde el Ejecutivo destacaron que este modelo de desarrollo se ejecuta bajo un esquema que articula inversión privada , planificación estatal , control ambiental estricto y participación ciudadana , en base al nuevo Código de Procedimiento Minero.

Durante el último año, el sector registró avances institucionales clave. En ese sentido, el Gobierno remarcó que “la Legislatura provincial aprobó cuatro leyes vinculadas a proyectos mineros estratégicos, marcando el inicio de una nueva etapa para la minería sostenible en Mendoza”. Entre los hitos se destaca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la etapa de producción del proyecto PSJ Cobre Mendocino , junto con otras iniciativas que se encuentran en etapas de exploración.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, bajo un escenario de desarrollo conservador que contempla cuatro proyectos de cobre y el de Potasio Río Colorado (PRC) , con una producción estimada de 500.000 toneladas de cobre por año, se esperan impactos socioeconómicos estructurales para la provincia.

Según informó el Gobierno de Mendoza, este escenario permitiría alcanzar “una inversión promedio anual de 100 millones de dólares en exploración y estudios, una inversión de capital (CAPEX) estimada en 12.700 millones de dólares, exportaciones por 2.900 millones de dólares anuales y la generación de más de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos”.

Estos empleos se distribuirán tanto en los proyectos mineros como en las cadenas de valor asociadas a la logística, el transporte, la ingeniería, el mantenimiento, los servicios técnicos y la provisión de insumos locales, fortaleciendo el entramado productivo mendocino y las economías regionales.

Mendoza como hub financiero para la minería y la energía

En paralelo al desarrollo productivo, la Provincia avanza en su posicionamiento como hub financiero regional para la minería y la energía. A través de iniciativas como el Finance Day & TSX Roadshow y la firma del convenio Puente Andino, se consolidó un esquema de cooperación entre el Gobierno de Mendoza, la Bolsa de Comercio de Mendoza, la Toronto Stock Exchange (TSX) y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Desde el Ejecutivo señalaron que este marco institucional “promueve el acceso de los proyectos mendocinos a los mercados de capitales internacionales, impulsando estándares de transparencia, cumplimiento normativo y criterios ESG”, que hoy resultan centrales para la toma de decisiones de inversión a nivel global.

mendoza hub financieron Jimena Latorre mineria Prensa Gobierno de Mendoza

Infraestructura vial y desarrollo territorial

El impulso a la minería sostenible también se refleja en inversiones en infraestructura estratégica. En el Malargüe Distrito Minero Occidental, el programa Caminos Productivos avanza en la mejora de 380 kilómetros de sendas existentes y la construcción de 80 kilómetros de nuevas trazas.

Estas obras, indicaron desde el Gobierno, “fortalecen la conectividad territorial, optimizan la logística productiva y generan beneficios directos para comunidades locales”, además de potenciar actividades complementarias como la ganadería y el turismo, bajo un enfoque de infraestructura de uso múltiple.

Energía para el desarrollo sostenible

En materia energética, la actividad minera impulsa nuevas inversiones en infraestructura eléctrica. En este marco, se firmó un convenio entre PSJ Cobre Mendocino y Distrocuyo para la construcción de la Estación Transformadora San Jorge 220/33 kV y una nueva Línea de Alta Tensión de 220 kV, que la conectará con la Estación Transformadora Mendoza Norte.

Según detalló el Gobierno provincial, esta obra permitirá “mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en Uspallata y su área de influencia”, además de ampliar la capacidad disponible para futuras actividades productivas y facilitar el acceso a energía más eficiente y con menores emisiones.

De este modo, la minería sostenible se consolida en Mendoza como una política pública de largo plazo, orientada a generar empleo, fortalecer la infraestructura estratégica y ampliar la base productiva provincial, integrando inversión privada, financiamiento internacional y previsibilidad normativa.