31 de diciembre de 2025
Sitio Andino
ATENCIÓN MENDOCINOS

Año Nuevo: cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza

A horas de Año Nuevo, muchos se preguntan qué pasa con los bancos y los trámites habituales. A continuación, despejamos las dudas.

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

En las últimas horas del año, muchas personas terminan de organizar las compras para la cena de Año Nuevo y los preparativos para recibir el 2026. En ese marco, aparecen dudas sobre el retiro de dinero y distintos trámites bancarios, por lo que a continuación repasamos cómo funcionarán las entidades financieras en estas fechas.

Cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció asueto para el miércoles 31 de diciembre de 2025, por lo que no habrá atención al público en ninguna entidad financiera. A esto se suma que el jueves 1° de enero de 2026 es feriado nacional, por lo que los bancos tampoco abrirán sus puertas.

De este modo, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán aguardar hasta el próximo día hábil, que será el viernes 2 de enero.

image
Los cajeros funcionaran con normalidad

Los cajeros funcionaran con normalidad

Qué operaciones se podrán realizar durante el asueto

Si bien no habrá atención en sucursales, los usuarios podrán operar a través de home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, que funcionarán con normalidad.

No obstante, en el caso de transferencias inmediatas, es importante tener en cuenta que las operaciones realizadas durante el asueto podrían acreditarse recién el viernes 2 de enero, cuando se normalice la actividad bancaria.

