Año Nuevo: cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Soledad Maturano







En las últimas horas del año, muchas personas terminan de organizar las compras para la cena de Año Nuevo y los preparativos para recibir el 2026. En ese marco, aparecen dudas sobre el retiro de dinero y distintos trámites bancarios, por lo que a continuación repasamos cómo funcionarán las entidades financieras en estas fechas.

Cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026 El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció asueto para el miércoles 31 de diciembre de 2025, por lo que no habrá atención al público en ninguna entidad financiera. A esto se suma que el jueves 1° de enero de 2026 es feriado nacional, por lo que los bancos tampoco abrirán sus puertas.

Tal como explicó días atrás Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria en Mendoza, en diálogo con Sitio Andino, la provincia no queda al margen de la medida y las entidades bancarias permanecerán cerradas.

De este modo, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán aguardar hasta el próximo día hábil, que será el viernes 2 de enero.

image Los cajeros funcionaran con normalidad Qué operaciones se podrán realizar durante el asueto Si bien no habrá atención en sucursales, los usuarios podrán operar a través de home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, que funcionarán con normalidad. No obstante, en el caso de transferencias inmediatas, es importante tener en cuenta que las operaciones realizadas durante el asueto podrían acreditarse recién el viernes 2 de enero, cuando se normalice la actividad bancaria.