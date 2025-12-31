31 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Megaoperativo

Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Durante los festejos de Año Nuevo, el transporte público funcionará con horarios especiales. En tanto, los hospitales, reforzarán las guardias.

Así funcionará el transporte público durante Año Nuevo.

Así funcionará el transporte público durante Año Nuevo.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Con el objetivo de garantizar la movilidad y la asistencia sanitaria de mendocinos y turistas durante Año Nuevo, el Gobierno de Mendoza presentó los detalles del operativo especial. El plan incluye un esquema de frecuencias adaptado para el transporte público y un refuerzo estratégico en los hospitales.

transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro.jpg
Año Nuevo: el transporte público funcionará con frecuencias especiales.

Año Nuevo: el transporte público funcionará con frecuencias especiales.

Año Nuevo: transporte público, frecuencias y horarios especiales

La Dirección de Transporte informó que el esquema para los días de vísperas de fiestas (en este caso, el 31 de diciembre) contempla que las unidades de servicios urbanos, de media y larga distancia, circulen con las frecuencias habituales de un día hábil.

Lee además
El epicentro de los festejos fue Auckland, la ciudad más poblada del país
El mundo empieza a despedir el 2025

Video: Nueva Zelanda fue el primer país en recibir el Año Nuevo con un impresionante show de fuegos artificiales
Cristina Fernández  pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud. Imagen Ilustrativa
preocupación

Cristina Fernández pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

Sin embargo, se advirtió que los recorridos finalizarán cerca de las 21.30, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con antelación.

Para el día de Año Nuevo (1 de enero), el servicio se mantendrá activo pero con frecuencias de día feriado, lo que implica una menor cantidad de unidades en la calle y tiempos de espera más prolongados entre cada coche.

Transporte público de pasajeros, SUBE, pasaje, boleto, colectivos, micros, parada, chofer
Año Nuevo: durante el 31 los recorridos del transporte público finalizarán a las 21.30.

Año Nuevo: durante el 31 los recorridos del transporte público finalizarán a las 21.30.

Salud: guardias reforzadas y atención en zonas turísticas

En el ámbito sanitario, la subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni, aseguró que el sistema está preparado para responder ante cualquier contingencia.

"Ante una urgencia o emergencia, los ciudadanos pueden concurrir a todas las guardias habilitadas, tanto de hospitales como de centros de salud", señaló la funcionaria, destacando que los efectores contarán con refuerzos de recurso humano para estas fechas.

Un punto clave del operativo es la cobertura en los destinos de mayor afluencia de visitantes. Debido a las altas temperaturas y la tradición de pasar las fiestas al aire libre, habrá puestos sanitarios y patrullajes en:

  • Espejos de agua: Valle Grande, Los Reyunos y El Nihuil (San Rafael), además de El Carrizal y Potrerillos.

  • Corredor internacional: resencia reforzada en las zonas de Uspallata y Puente del Inca.

Valle Grande San Rafael
Habrá puestos sanitarios y controles en los principales espejos de agua.

Habrá puestos sanitarios y controles en los principales espejos de agua.

El uso responsable de las guardias

Desde el Ministerio de Salud, además, hicieron un especial hincapié en la importancia de distinguir entre una "urgencia" y situaciones menores que pueden resolverse por consultorios externos en días hábiles.

"Queremos que la gente comprenda lo que es una emergencia. En las guardias siempre va a tener prioridad el caso más grave, el sistema de triage está diseñado para salvar vidas primero", explicó Copparoni.
Guardia de hospitales, hospital, guardia, hospital central - 503264
Para el resto de los servicios de emergencia, el número de contacto principal sigue siendo el 911.

Para el resto de los servicios de emergencia, el número de contacto principal sigue siendo el 911.

Finalmente, las autoridades recordaron que para el resto de los servicios de emergencia, el número de contacto principal sigue siendo el 911, instando a la población a celebrar con responsabilidad, especialmente en lo que respecta al consumo de alcohol y la conducción de vehículos.

Temas
Seguí leyendo

A partir de enero, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación

Durante Año Nuevo, estos serán los horarios de las estaciones de servicio de Mendoza

Año Nuevo: cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza

Cómo estará el tiempo en Mendoza para el 31 de diciembre y Año Nuevo

Año Nuevo: cómo serán los horarios del comercio en Mendoza

Adónde celebrar Año Nuevo: conocé las fiestas habilitadas en la provincia de Mendoza

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

Cruzar a Chile, una odisea: el Paso Los Libertadores presenta demoras de casi 4 horas

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo estará el tiempo en Mendoza para el 31 de diciembre y Año Nuevo.
Pronóstico

Cómo estará el tiempo en Mendoza para el 31 de diciembre y Año Nuevo

Las Más Leídas

El Quini 6 de fin de año viene con un pozo espectacular y horario especial.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

Ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Houssay y Alpatacal
Gran despliegue

Video: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

El dramático accidente ocurrió en una casa de calle Padre Vera y Vergara
Preocupación

Grave accidente en Maipú: un niño sufrió una descarga eléctrica en su vivienda

Alerta mendocinos: qué hacer ante el robo de un vehículo en Chile.
Prevención

Alerta mendocinos: qué hacer ante el robo de un vehículo en Chile