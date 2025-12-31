31 de diciembre de 2025
{}
Dónde pueden los mendocinos disfrutar del show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Chile

Cada Año Nuevo, cientos de mendocinos cruzan a Chile para vivir el espectacular show de fuegos artificiales. Descubrí los mejores lugares para disfrutarlo.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como todos los años, cientos de mendocinos se acercan al vecino país de Chile para presenciar el show de fuegos artificiales de Año Nuevo. En esta nota, te contamos los mejores lugares desde donde se podrá vivir el evento y disfrutar de la celebración.

Año Nuevo en Chile: los lugares para que los mendocinos vean los fuegos artificiales

Cada Año Nuevo, cruzar a Chile para disfrutar del tradicional show de fuegos artificiales se ha convertido en toda una costumbre para muchos mendocinos. Cientos de personas se acercan al vecino país para vivir la celebración y ser parte de este espectáculo único.

Este año, la propuesta promete sorprender más que nunca. Además de la clásica pirotecnia que ilumina el cielo, se suman técnicas modernas que combinan luces, efectos especiales, música y drones, ofreciendo un show visual y sensorial inolvidable.

Según diversas informaciones, los eventos se podrán disfrutar en distintos puntos del país, entre ellos:

  • Iquique
  • La Serena
  • Santiago de Chile (Torre Entel)
  • Valparaíso
  • Viña del Mar
  • El Quisco

Con estas novedades, el espectáculo de Año Nuevo en Chile se consolida como una de las experiencias más esperadas de la región. Para planificar tu viaje sin demoras y con información en tiempo real, descubrí la herramienta clave para cruzar a Chile haciendo click aquí.

