Dónde pueden los mendocinos disfrutar del show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Chile

Como todos los años, cientos de mendocinos se acercan al vecino país de Chile para presenciar el show de fuegos artificiales de Año Nuevo. En esta nota, te contamos los mejores lugares desde donde se podrá vivir el evento y disfrutar de la celebración.

Este año, la propuesta promete sorprender más que nunca. Además de la clásica pirotecnia que ilumina el cielo, se suman técnicas modernas que combinan luces, efectos especiales, música y drones, ofreciendo un show visual y sensorial inolvidable.

Según diversas informaciones, los eventos se podrán disfrutar en distintos puntos del país, entre ellos:

Iquique

La Serena

Santiago de Chile (Torre Entel)

Valparaíso

Viña del Mar

El Quisco