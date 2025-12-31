31 de diciembre de 2025
{}
Nochevieja: origen y significado del 31 de diciembre

Descubrí el origen y significado de la Nochevieja, la tradición que millones celebran cada 31 de diciembre despidiendo el año y recibiendo el nuevo.

Cada 31 de diciembre, millones de personas alrededor del mundo celebran la Nochevieja, despidiendo el año que termina y recibiendo el nuevo. En esta nota te contamos en detalle el origen de esta tradición y el significado detrás de sus festejos.

brindis fin de año sidra
La celebración de Nochevieja se conmemora en muchas partes del mundo

La celebración de Nochevieja se conmemora en muchas partes del mundo

Todo sobre Nochevieja y su tradición el 31 de diciembre

Según la información de TyC Sports, la tradición de celebrar el final de un año y la llegada del siguiente se remonta a los inicios del Imperio Romano. Enero estaba dedicado al dios Jano, símbolo de los ciclos del tiempo, representado con dos cabezas que miraban hacia el pasado y el futuro.

Los romanos aprovechaban este mes para reunirse con familiares y amigos en banquetes y festejos, marcando el cierre de un ciclo y la bienvenida a uno nuevo. Con la adopción del calendario gregoriano, el 31 de diciembre se consolidó como la fecha oficial para celebrar el inicio de un nuevo período.

Hoy, la Nochevieja se mantiene como un momento especial en todo el mundo, en el que muchas personas expresan deseos de prosperidad en la salud, el amor y la economía.

