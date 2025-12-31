Ola de calor en Mendoza: cuidados específicos para proteger la piel.

Con una seguidilla de días donde las temperaturas mínimas no bajan de los 20° y las máximas por encima de los 36°, la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta por una ola de calor. En este contexto, la protección es prioridad, especialmente en lo que respecta al cuidado de la piel y la prevención de cuadros de deshidratación grave.
Ola de calor: la piel en el punto de mira
Durante el verano, la combinación de días más largos y mayor actividad al aire libre incrementa drásticamente la exposición a la radiación ultravioleta (UV).
En diálogo con Sitio Andino, la dermatóloga Sonia Rodríguez Saa (MP 7744), explicó que el fenómeno no es solo una cuestión de temperatura: "Los rayos del sol caen más directos sobre la tierra en esta época, lo que aumenta su intensidad y peligrosidad".
Debido al uso de indumentaria más ligera, una mayor superficie cutánea queda vulnerable. Por ello, la especialista enfatiza que los cuidados deben ser estrictos y constantes.
Recomendaciones clave para la exposición solar
Para evitar quemaduras y daños a largo plazo, Rodríguez Saa propone un esquema de protección basado en tres pilares:
Respetar los horarios críticos: la recomendación más firme es evitar la exposición entre las 10 y las 17, franja donde la radiación alcanza su punto máximo.
Protección física: si la actividad al aire libre es inevitable, se debe buscar la sombra y utilizar ropa con protección UV, mangas largas, sombreros de ala ancha y gorras.
Uso de fotoprotectores: es fundamental aplicar protector solar con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o superior, dependiendo del tipo de piel y los antecedentes del paciente.
"No solo debemos cuidar la piel de las quemaduras, sino también prevenir la insolación. Mantenernos frescos e hidratados es una recomendación fundamental en esta época", destaca la dermatóloga.
Alerta: cómo detectar y actuar ante un golpe de calor
Ante la presencia de estos síntomas, el paciente debe ser trasladado de inmediato a un centro de emergencias para recibir hidratación endovenosa y recuperar la pérdida de líquidos.
Grupos de riesgo y advertencias críticas
Otro punto clave es el peligro extremo de dejar a niños dentro de vehículos: "un automóvil puede alcanzar los 50° en cuestión de minutos. Esto puede provocar convulsiones o incluso la muerte", advierten los médicos.
Asimismo, se debe prestar especial atención a:
Adultos mayores: especialmente aquellos con insuficiencia cardíaca o bajo medicación neurológica.
Personas con discapacidad: quienes pueden tener dificultades para comunicar su malestar o hidratarse por cuenta propia.
Niños pequeños: cuyo sistema de regulación térmica aún es inmaduro.
Ante esta ola de calor persistente, la prevención es la herramienta más eficaz. Beber abundante agua, evitar el sol directo y estar atentos a los síntomas propios y de quienes nos rodean son las claves para transitar el verano mendocino de forma segura.