Ola de calor en Mendoza: cuidados específicos para proteger la piel.

Con una seguidilla de días donde las temperaturas mínimas no bajan de los 20° y las máximas por encima de los 36° , la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta por una ola de calor . En este contexto, la protección es prioridad, especialmente en lo que respecta al cuidado de la piel y la prevención de cuadros de deshidratación grave.

Durante el verano, la combinación de días más largos y mayor actividad al aire libre incrementa drásticamente la exposición a la radiación ultravioleta (UV).

Ola de calor en Mendoza: recomendaciones para tener en cuenta.

En diálogo con Sitio Andino, la dermatóloga Sonia Rodríguez Saa (MP 7744), explicó que el fenómeno no es solo una cuestión de temperatura: "Los rayos del sol caen más directos sobre la tierra en esta época, lo que aumenta su intensidad y peligrosidad".

Debido al uso de indumentaria más ligera, una mayor superficie cutánea queda vulnerable. Por ello, la especialista enfatiza que los cuidados deben ser estrictos y constantes.

Tomar sol Evitar la exposición solar entre las 10 y las 17.

Recomendaciones clave para la exposición solar

Para evitar quemaduras y daños a largo plazo, Rodríguez Saa propone un esquema de protección basado en tres pilares:

Respetar los horarios críticos: la recomendación más firme es evitar la exposición entre las 10 y las 17 , franja donde la radiación alcanza su punto máximo.

Protección física: si la actividad al aire libre es inevitable, se debe buscar la sombra y utilizar ropa con protección UV, mangas largas, sombreros de ala ancha y gorras.

Uso de fotoprotectores: es fundamental aplicar protector solar con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o superior, dependiendo del tipo de piel y los antecedentes del paciente.

El uso de protector solar, superior a factor 30, entre las recomendaciones.

"No solo debemos cuidar la piel de las quemaduras, sino también prevenir la insolación. Mantenernos frescos e hidratados es una recomendación fundamental en esta época", destaca la dermatóloga.

Alerta: cómo detectar y actuar ante un golpe de calor

El calor extremo no solo afecta la dermis; puede comprometer el funcionamiento general del organismo. El golpe de calor es una emergencia médica que requiere acción inmediata.

Señales de alerta:

Piel enrojecida y caliente.

Taquicardia (pulso rápido).

Respiración dificultosa.

Confusión o desmayo.

Ante la presencia de estos síntomas, el paciente debe ser trasladado de inmediato a un centro de emergencias para recibir hidratación endovenosa y recuperar la pérdida de líquidos.

Grupos de riesgo y advertencias críticas

Otro punto clave es el peligro extremo de dejar a niños dentro de vehículos: "un automóvil puede alcanzar los 50° en cuestión de minutos. Esto puede provocar convulsiones o incluso la muerte", advierten los médicos.

Asimismo, se debe prestar especial atención a:

Adultos mayores: especialmente aquellos con insuficiencia cardíaca o bajo medicación neurológica.

Personas con discapacidad: quienes pueden tener dificultades para comunicar su malestar o hidratarse por cuenta propia.

Niños pequeños: cuyo sistema de regulación térmica aún es inmaduro.

Ante esta ola de calor persistente, la prevención es la herramienta más eficaz. Beber abundante agua, evitar el sol directo y estar atentos a los síntomas propios y de quienes nos rodean son las claves para transitar el verano mendocino de forma segura.