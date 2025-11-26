Mendoza se prepara para un verano sofocante: con más de una ola de calor y sequía acentuada. Foto: Yemel Fil

Por Natalia Mantineo







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su Pronóstico Climático Trimestral para noviembre, diciembre (2025) y enero (2026). El informe dibuja un escenario preocupante y de alto riesgo para la provincia de Mendoza, proyectando un verano más caluroso de lo habitual, con más de una ola de calor, y acentuando condiciones de sequía histórica.

Este pronóstico se da en un contexto de ENSO Neutral en el Pacífico, lo que implica que no hay un forzante climático externo que modifique drásticamente la climatología típica mendocina: pocas lluvias y mucho calor.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg Verano en Mendoza: se prevé un trimestre con temperaturas sofocantes y más de una ola de calor. Foto: Yemel Fil Verano con temperaturas muy elevadas: más días de calor extremo La provincia de Mendoza se encuentra en la franja del país que presenta mayor probabilidad de tener temperaturas "normales a superiores a las normales". Esto se traduce en un verano de alta exigencia climática y energética.

Frecuencia de calor: se anticipan mayor cantidad de días muy calurosos , concentrados especialmente en diciembre y enero.

Olas de calor: hay una mayor probabilidad de que ocurran olas de calor que podrían ser más frecuentes o prolongadas que en años anteriores. temperaturas mendoza Impacto social y energético: el aumento del calor nocturno afectará el descanso, mientras que la intensificación del uso de aire acondicionado elevará el consumo eléctrico y la demanda sobre el sistema energético provincial.

Efectos ambientales: las altas temperaturas agravarán la sequedad al aumentar la evaporación de agua en suelos y embalses.

Salud pública: se activa la alerta por posible estrés térmico, especialmente para adultos mayores y personas con condiciones crónicas. Adultos pileta - 379835 Los adultos mayores y niños, el grupo etario más afectado frente al calor. Escasas precipitaciones: presión máxima sobre los embalses Para la región de Cuyo, incluyendo Mendoza, el SMN indica una alta probabilidad de que las precipitaciones sean "normales a inferiores a lo normal". Esto es una señal clara de que el trimestre no aportará una recuperación hídrica significativa.

Tendencia a la sequedad: no se esperan eventos de lluvia que generen un caudal significativo. El aporte hídrico se mantendrá en el rango bajo de la media histórica o por debajo.

Afectación a la matriz productiva: esta proyección intensifica la presión sobre los embalses y los sistemas de riego que sostienen la vitivinicultura y la agricultura mendocina. La dependencia del deshielo se vuelve aún más crítica. precipitaciones mendoza Riesgo de incendios: la combinación de la falta de lluvias con las altas temperaturas proyectadas incrementa el riesgo de incendios forestales en zonas rurales y precordilleranas. De este modo, el pronóstico del SMN es claro: Mendoza se encamina hacia un trimestre de alta exigencia climática. pronostico trimestral verano Infografía generada por IA Las temperaturas superiores a la normal intensificarán la sequedad en la tierra y la presión sobre los embalses, en tanto, las bajas probabilidades de lluvia impiden cualquier posibilidad de recuperación hídrica.