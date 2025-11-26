26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Pronóstico Trimestral

Mendoza se prepara para un verano sofocante: con más de una ola de calor y sequía acentuada

El Servicio Meteorológico Nacional, anticipa para el verano un panorama de temperaturas superiores a las normales y escasez hídrica. Habrá varias olas de calor.

Mendoza se prepara para un verano sofocante: con más de una ola de calor y sequía acentuada.

Mendoza se prepara para un verano sofocante: con más de una ola de calor y sequía acentuada.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su Pronóstico Climático Trimestral para noviembre, diciembre (2025) y enero (2026). El informe dibuja un escenario preocupante y de alto riesgo para la provincia de Mendoza, proyectando un verano más caluroso de lo habitual, con más de una ola de calor, y acentuando condiciones de sequía histórica.

Este pronóstico se da en un contexto de ENSO Neutral en el Pacífico, lo que implica que no hay un forzante climático externo que modifique drásticamente la climatología típica mendocina: pocas lluvias y mucho calor.

Lee además
Viví el verano 2026 en Luján de Cuyo.
Actividades de verano

Luján de Cuyo lanzó "Viví el Verano 2026", un programa que alcanzará a más de 3.000 participantes
San Rafael u las propuestas para las colonias de verano. video
Actividades para los más chicos

San Rafael: así son las colonias de verano que buscan alejar a los chicos de las pantallas
turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg
Verano en Mendoza: se prevé un trimestre con temperaturas sofocantes y más de una ola de calor.

Verano en Mendoza: se prevé un trimestre con temperaturas sofocantes y más de una ola de calor.

Verano con temperaturas muy elevadas: más días de calor extremo

La provincia de Mendoza se encuentra en la franja del país que presenta mayor probabilidad de tener temperaturas "normales a superiores a las normales". Esto se traduce en un verano de alta exigencia climática y energética.

  • Frecuencia de calor: se anticipan mayor cantidad de días muy calurosos, concentrados especialmente en diciembre y enero.

  • Olas de calor: hay una mayor probabilidad de que ocurran olas de calor que podrían ser más frecuentes o prolongadas que en años anteriores.

temperaturas mendoza

  • Impacto social y energético: el aumento del calor nocturno afectará el descanso, mientras que la intensificación del uso de aire acondicionado elevará el consumo eléctrico y la demanda sobre el sistema energético provincial.

  • Efectos ambientales: las altas temperaturas agravarán la sequedad al aumentar la evaporación de agua en suelos y embalses.

  • Salud pública: se activa la alerta por posible estrés térmico, especialmente para adultos mayores y personas con condiciones crónicas.

Adultos pileta - 379835
Los adultos mayores y niños, el grupo etario más afectado frente al calor.

Los adultos mayores y niños, el grupo etario más afectado frente al calor.

Escasas precipitaciones: presión máxima sobre los embalses

Para la región de Cuyo, incluyendo Mendoza, el SMN indica una alta probabilidad de que las precipitaciones sean "normales a inferiores a lo normal". Esto es una señal clara de que el trimestre no aportará una recuperación hídrica significativa.

  • Tendencia a la sequedad: no se esperan eventos de lluvia que generen un caudal significativo. El aporte hídrico se mantendrá en el rango bajo de la media histórica o por debajo.

  • Afectación a la matriz productiva: esta proyección intensifica la presión sobre los embalses y los sistemas de riego que sostienen la vitivinicultura y la agricultura mendocina. La dependencia del deshielo se vuelve aún más crítica.

precipitaciones mendoza

  • Riesgo de incendios: la combinación de la falta de lluvias con las altas temperaturas proyectadas incrementa el riesgo de incendios forestales en zonas rurales y precordilleranas.

De este modo, el pronóstico del SMN es claro: Mendoza se encamina hacia un trimestre de alta exigencia climática.

pronostico trimestral verano
Infografía generada por IA

Infografía generada por IA

Las temperaturas superiores a la normal intensificarán la sequedad en la tierra y la presión sobre los embalses, en tanto, las bajas probabilidades de lluvia impiden cualquier posibilidad de recuperación hídrica.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael avanza con mejoras en la costanera de El Nihuil, uno de sus espacios más emblemáticos

Guaymallén presentó "Destino Verano", un espacio recreativo e inclusivo para todas las edades

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Alerta dengue: con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 26 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina
Efeméride provincial

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

Las Más Leídas

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina
Efeméride provincial

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Quién es Mercedes Portillo: la productora de Intrusos y actriz que está en terapia intensiva
Grave cuadro

Quién es Mercedes Portillo: la productora de Intrusos y actriz que está en terapia intensiva

Te Puede Interesar

Minería: Diputados aprobaron tres proyectos claves para el desarrollo en Mendoza
Legislatura

Diputados aprobó tres proyectos claves para el desarrollo de la minería en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Por Cecilia Zabala
El Gobierno fija el salario mínimo de diciembre y establece aumentos para 2025.
SIN ACUERDO

Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto: qué propusieron las CTA y los empresarios

Por Sitio Andino Economía