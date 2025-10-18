Sequía y temperaturas por encima de lo normal: qué se pronóstica para los últimos meses de 2025

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para los meses de octubre, noviembre y diciembre estima que las temperaturas en la región de Cuyo serán superiores a las normales . La previsión no es muy alentadora si se tiene en cuenta, además, que para 2026 se estima una sequía moderada en las principales cuencas de la provincia de Mendoza .

El organismo nacional realizó, a fines de septiembre, el Pronóstico Climático Trimestral para los últimos meses de 2025. El informe señala que hay una probabilidad del 50%, aproximadamente, de que la temperatura promedio sea superior a la media normal de oct-nov-dic en su conjunto.

Esta estimación no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre, así como tampoco contempla "singularidades de los eventos de escala subestacional -como intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura-", aclara el documento.

En diálogo con SITIO ANDINO , el doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Juan Rivera , explicó que el hecho de que las temperaturas se encuentren por encima de lo normal durante los próximos tres meses "podría favorecer la ocurrencia de olas de calor en la región". Asimismo, aclaró que "el pronóstico de las condiciones medias no necesariamente representa lo que pueda pasar con los extremos climáticos".

"Algunos modelos indican hasta un 40% de probabilidades de condiciones extremadamente frías", continúa, y añade que este es un fenómeno que se pudo observar en el Valle de Uco hace algunas semanas, con la ocurrencia de heladas tardías. "Si bien las condiciones medias estarían favoreciendo las anomalías cálidas, es posible experimentar la ocurrencia de extremos térmicos cálidos y fríos", completó.

Precipitaciones: qué se estima para la temporada 25-26

En lo relativo a las precipitaciones, el SMN anticipa que hay alrededor de un 40% de probabilidades de que el escenario se encuentre en el rango de lo normal durante los próximos meses. Para los últimos meses de 2025, los estimados son 68.2 mm, de acuerdo con datos de la estación meteorológica Mendoza Observatorio.

Al comparar los datos con el pronóstico de sep-oct-nov que indica que esta primavera sería "más pasada por agua", las estimaciones resultan un tanto alentadoras, pero lo cierto es que la provincia se encamina a un período 25-26 con una sequía que causa preocupación. Días atrás, el Departamento General de Irrigación (DGI) anticipó que el próximo año se caracterizará por una baja disponibilidad hídrica.

En rigor, durante la conferencia de prensa realizada por el DGI, Sergio Marinelli precisó que los caudales estarán en torno al 60% de un año medio, con variaciones entre el 58% y el 63% según el río. “El río Mendoza, por ejemplo, tiene un promedio histórico de 1.345 hectómetros cúbicos y este año cuenta con 835 hectómetros. Si restamos los 250 hectómetros que se destinan al agua potable, el resto de los usos quedará en una sequía severa”, puntualizó.

Al presentar el Pronóstico de Escurrimientos Temporada 25-26, el director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas, explicó que la ventaja inicial para esta temporada fue haber comenzado con los embalses llenos, lo que permitió afrontar la primavera sin dificultades inmediatas. Sin embargo, advirtió que “el verdadero desafío será llenar los embalses en 2026, ya que los caudales bajos previstos dificultarán la recuperación de reservas”.

pronóstico de derrames temporada 2025 2026 cuencas hídricas irrigación

En ello coincidió Rivera, quien señaló que "el invierno estuvo dominado por un déficit en la acumulación de nieve en buena parte de las cuencas hídricas de la provincia, lo cual es probable que favorezca la ocurrencia de sequías hidrológicas en distintos niveles de severidad". Ante un escenario de mayores temperaturas, "es necesario evaluar en qué medida se produce el derretimiento nival a lo largo de la primavera y comienzo del verano, y cómo impacta eso en la gestión de agua en Mendoza", concluyó.

Pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional: