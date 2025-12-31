Nueva Zelanda fue el primer país en recibir el Año Nuevo con un impresionante show de fuegos artificiales

El epicentro de los festejos fue Auckland, la ciudad más poblada del país

Miles de personas alrededor del mundo ya comenzaron a celebrar la llegada del Año Nuevo, mientras que en otros rincones del planeta todavía se vive el último día del 2025. Como cada año, los países de Oceanía fueron los primeros en darle la bienvenida al 2026, y Nueva Zelanda volvió a deslumbrar con un espectáculo inolvidable.

El epicentro de los festejos fue Auckland, la ciudad más poblada del país, donde se desarrolló un imponente show que combinó luces, música y fuegos artificiales, ante la atenta mirada de cientos de vecinos y turistas.

Desde las primeras horas de la noche, miles de personas se congregaron en los alrededores de la Sky Tower, el edificio más alto del hemisferio sur. Allí se desplegó una propuesta visual innovadora que incluyó proyecciones con imágenes enviadas por el público, en una previa que se extendió durante varias horas y llenó de expectativa la ciudad.

nueva zelanda, año nuevo Nueva Zelanda volvió a deslumbrar con un espectáculo inolvidable A las 00.00, el cielo de Auckland se iluminó con un espectáculo pirotécnico de cinco minutos, que incluyó más de 3.500 disparos sincronizados con música. Las luces partieron desde la torre y se reflejaron en distintos puntos de la ciudad, creando una postal única que fue transmitida en vivo por los principales canales del país y rápidamente replicada en redes sociales.

A qué hora llega el Año Nuevo al resto del mundo Mientras Nueva Zelanda inauguraba oficialmente el 2026, otros países comenzaron su propia cuenta regresiva: Australia recibe el Año Nuevo dos horas después que Nueva Zelanda.

En Japón , el cambio de año ocurre a las 10.00 de la mañana del 31 de diciembre (hora Argentina) .

En Europa occidental , como España , el 2026 comienza a las 20.00 (hora Argentina) .

En Estados Unidos, según la zona horaria, los festejos se extienden entre la 1 y las 4 de la madrugada del 1 de enero, siempre en horario argentino. De esta manera, el mundo entero se prepara para despedir un año y abrir las puertas a uno nuevo, con celebraciones que recorren el planeta de este a oeste, uniendo culturas y emociones bajo el mismo deseo: un feliz Año Nuevo.