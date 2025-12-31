31 de diciembre de 2025
{}
preocupación

Cristina Fernández pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

Cristina Fernández de Kirchner fue intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Cristina Fernández&nbsp; pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud. Imagen Ilustrativa

Transcurridos 11 días desde su hospitalización, crece la inquietud por la “lenta recuperación”, según informó el último parte médico que difundió la institución médica el lunes pasado.

Nuevo parte médico

El kirchnerismo deberá optar por un tercer nombre para su frente.
Elecciones 2026

La Junta Electoral prohibió al kirchnerismo usar el nombre Fuerza Patria en Mendoza

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó el comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi. “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó el comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.

El problema postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad.

La ausencia de actividad conocida de parte de la exmandataria genera preocupación en su entorno y en la militancia, que esperan que prontamente la líder del kirchnerismo de señales de mejoría.

La internación por las complicaciones médicas que derivaron en la cirugía se produjo en el medio de la condena de prisión que cumple en formato domiciliario en el marco de la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante su mandato presidencial.

