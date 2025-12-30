La Junta Electoral prohibió al kirchnerismo usar el nombre Fuerza Patria en Mendoza

La disputa interna del peronismo mendocino por el nombre del nuevo frente kirchnerista tuvo un desenlace este martes. La Junta Electoral de la Provincia resolvió hacer lugar a la impugnación presentada por la conducción del Partido Justicialista y prohibió a La Cámpora utilizar la denominación "Fuerza Patria" en las elecciones municipales del 22 de febrero.

los otrosDe esta manera, el organismo le dio la razón al sector que conducen los intendentes del PJ y el ciurquismo , y obligó al espacio liderado por Anabel Fernández Sagasti a buscar un nuevo nombre para competir por fuera de la estructura partidaria.

En su fallo, la Junta Electoral hizo lugar a la oposición formulada por el PJ y los frentes que integra en los departamentos donde habrá elecciones municipales y rechazó la utilización de la denominación “Fuerza Patria” por parte del frente kirchnerista.

Además, intimó a la alianza conformada por Unidad Popular y el Partido Federal a presentar un nuevo nombre antes del 2 de enero de 2026 a las 10 de la mañana , fecha límite para su reconocimiento formal y en la antesala del cierre de presentación de candidaturas.

Frente Fuerza Justicialista Mendoza, Partido Justicialista, Emir Félix, Marisa Uceda, candidatos elecciones 2025, Matías Stevanato, Flor Destéfanis, Fernando Ubieta El Partido Justicialista, unido en octubre, se presentará dividido en las elecciones municipales de febrero. Foto: PJ Mendoza

La resolución se aplica para los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, ya que en San Rafael el kirchnerismo optó por la denominación "San Rafael Futuro".

El eje de la decisión estuvo puesto en que el uso del nombre “Fuerza Patria” podría generar confusión material e ideológica en el electorado, al tratarse de una denominación utilizada por el PJ nacional en las pasadas elecciones de medio término en buena parte del territorio argentino. Cabe aclarar que en Mendoza la conducción local no la había utilizado, ya que optó por una denominación propia (Fuerza Justicialista), que fue uno de los argumentos del kirchnerismo para rechazar la impugnación.

El voto mayoritario sostuvo que no alcanza con que el nombre sea formalmente distinto, sino que debe evaluarse la percepción del votante promedio, que no realiza un análisis jurídico fino, sino que se guía por nombres, símbolos e identidades políticas.

La Junta entendió que el frente kirchnerista podría “usufructuar” una representación política ajena, capitalizando una marca electoral asociada al PJ.

Qué jueces acalaron la postura del PJ y quiénes la del kirchnerismo

El fallo no fue unánime. La mayoría estuvo conformada por los votos de los jueces Mario Adaro, Julio Gómez y José Valerio, quienes coincidieron en que la denominación “Fuerza Patria” debía ser rechazada.

En minoría quedaron Dalmiro Garay y Teresa Day, que habían considerado que el nombre no generaba una confusión suficiente y que debía permitirse su utilización.

Apertura año judicial 2025, jueces suprema corte, jose valerio, julio gomez, maria teresa day.jpg Teresa Day (izquierda) votó a favor de la postura del kircherisno; Julio Gómez y José Valerio, en contra. Foto: Yemel Fil

Los otros dos miembros de la Corte, Omar Palermo y Norma Llatser, no participaron por encontrarse de licencia; en tanto que la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi —los otros dos integrantes de la Junta— se ausentaron. Ambos responden a una fuerza política ajena (Cambia Mendoza) y decidieron no entrometerse en una cuestión interna de otro partido.

Finalmente, se impuso el criterio mayoritario, que retomó antecedentes de la Cámara Nacional Electoral, entre ellos el caso “Fuerza Patria San Luis”, donde se había revocado una denominación por motivos similares.

Un conflicto que profundiza la fractura del PJ mendocino

La resolución de la Junta configura un capítulo más en la ruptura del peronismo mendocino, luego de que el sector kirchnerista decidiera enfrentar a la conducción partidaria y competir por fuera del PJ en las elecciones municipales del 22 de febrero; tras no llegar a un acuerdo por las candidaturas.

Sin embargo, el distanciamiento entre ambos sectores cuenta con otros antecedentes, como la votación dividida en el Senado del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino; así como el conflictivo cierre de listas de octubre, que dejó heridas abiertas que hoy saltan a la luz.

Tras la impugnación inicial de Cambia Mendoza al nombre “Manso Frente”, el espacio de Fernández Sagasti había optado por “Fuerza Patria”, denominación que ahora también quedó descartada. Con este fallo, el kirchnerismo deberá definir un nuevo nombre antes del 2 de enero, un día antes del cierre de listas.