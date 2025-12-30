¡No apto para sensibles! El desgarrador mensaje sobre Michael Schumacher a 12 años del accidente en la F1

El 29 de diciembre de 2013 quedó grabado para siempre en la historia del deporte. Ese día, Michael Schumacher sufrió un accidente mientras esquiaba en los Alpes y su vida cambió para siempre. A 12 años de aquel episodio que sacudió a la Fórmula 1 , un mensaje de su esposa volvió a emocionar a fanáticos y protagonistas del automovilismo en todo el mundo.

En las últimas horas, una cuenta de X dedicada a la vida y trayectoria del piloto alemán —autorizada por su entorno— difundió un mensaje de Corinna Schumacher , que rápidamente se viralizó por su carga emocional.

“ Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo: también lo extrañan nuestros hijos, la familia, su padre y todos los que lo quieren. Todos lo extrañan, pero Michael está aquí. Diferente, pero aquí. Y cada día me demuestra lo fuerte que es ”, expresó Corinna, en palabras que reflejan el dolor, pero también la fortaleza con la que la familia atraviesa la situación desde hace más de una década.

Desde el accidente ocurrido en los Alpes franceses, la familia Schumacher optó por un hermetismo absoluto en torno a la salud del ex piloto, con el objetivo de preservar su intimidad. A lo largo de los años, solo trascendieron fragmentos aislados de información , siempre bajo estrictos acuerdos de confidencialidad.

El silencio, lejos de alejar a los fanáticos, reforzó el respeto y el acompañamiento de millones de seguidores que continúan rindiendo homenaje a quien es considerado uno de los más grandes pilotos en la historia de la Fórmula 1.

#UnDíaComoHoy de 2013, #MichaelSchumacher, leyenda de la #Fórmula1, sufrió un grave accidente de esquí que cambió su vida y conmocionó al mundo del deporte. El siete veces campeón del mundo dejó un legado histórico que aún permanece en la máxima categoría del automovilismo.

El estado de salud de Michael Schumacher y los cuidados permanentes

Lo poco que se conoce indica que Schumacher padece secuelas irreversibles y recibe atención médica constante en su residencia, especialmente adaptada con tecnología de última generación. El lugar funciona prácticamente como una clínica privada, con un costo anual millonario destinado a garantizar la mejor calidad de vida posible.

A pesar del paso del tiempo, cada aniversario del accidente vuelve a poner el foco en la figura del alemán y en el impacto que generó su ausencia en el automovilismo.