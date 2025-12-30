30 de diciembre de 2025
Sitio Andino
¡No apto para sensibles! El desgarrador mensaje sobre Michael Schumacher a 12 años del accidente en la F1

Corinna, la mujer de Michael Schumacher, compartió un fuerte mensaje sobre el ex piloto de la Fórmula 1. Mirá lo que dijo.

Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, continúa siendo una figura central para el automovilismo mundial. &nbsp;

Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, continúa siendo una figura central para el automovilismo mundial.

 

El 29 de diciembre de 2013 quedó grabado para siempre en la historia del deporte. Ese día, Michael Schumacher sufrió un accidente mientras esquiaba en los Alpes y su vida cambió para siempre. A 12 años de aquel episodio que sacudió a la Fórmula 1, un mensaje de su esposa volvió a emocionar a fanáticos y protagonistas del automovilismo en todo el mundo.

El mensaje que conmovió al mundo del automovilismo

En las últimas horas, una cuenta de X dedicada a la vida y trayectoria del piloto alemán —autorizada por su entorno— difundió un mensaje de Corinna Schumacher, que rápidamente se viralizó por su carga emocional.

Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo: también lo extrañan nuestros hijos, la familia, su padre y todos los que lo quieren. Todos lo extrañan, pero Michael está aquí. Diferente, pero aquí. Y cada día me demuestra lo fuerte que es”, expresó Corinna, en palabras que reflejan el dolor, pero también la fortaleza con la que la familia atraviesa la situación desde hace más de una década.

El silencio, lejos de alejar a los fanáticos, reforzó el respeto y el acompañamiento de millones de seguidores que continúan rindiendo homenaje a quien es considerado uno de los más grandes pilotos en la historia de la Fórmula 1.

El estado de salud de Michael Schumacher y los cuidados permanentes

Lo poco que se conoce indica que Schumacher padece secuelas irreversibles y recibe atención médica constante en su residencia, especialmente adaptada con tecnología de última generación. El lugar funciona prácticamente como una clínica privada, con un costo anual millonario destinado a garantizar la mejor calidad de vida posible.

A pesar del paso del tiempo, cada aniversario del accidente vuelve a poner el foco en la figura del alemán y en el impacto que generó su ausencia en el automovilismo.

