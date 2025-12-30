Por decisión de la Justicia, el Protocolo Antipiquetes sigue vigente

Tras la decisión del juez federal Martín Cormick de establecer la nulidad del Protocolo Antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich, este martes volvió a estar vigente tras un recurso presentado por el gobierno nacional, al que la Justicia hizo lugar.
La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de sus redes sociales. "La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo", indicó.
El protocolo de Bullrich establecía que cualquier manifestación que interfiera en el desarrollo normal del tránsito es considerado delito en flagrancia, por lo que las fuerzas de seguridad quedaban habilitadas para actuar y desalojar o dispersar al grupo de protestantes.
Qué dijo la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich
La actual senadora nacional celebró la nueva medida. "Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende", indicó.
Además, expresó: "El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia".