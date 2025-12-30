Por decisión de la Justicia, el Protocolo Antipiquetes sigue vigente

Tras la decisión del juez federal Martín Cormick de establecer la nulidad del Protocolo Antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich, este martes volvió a estar vigente tras un recurso presentado por el gobierno nacional, al que la Justicia hizo lugar.

La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , a través de sus redes sociales. "La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo", indicó.

Además, expresó: " El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse . Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue la institución que presentó el amparo colectivo y al que el juez Cormick hizo lugar al manifestar "la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1º de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.

El protocolo de Bullrich establecía que cualquier manifestación que interfiera en el desarrollo normal del tránsito es considerado delito en flagrancia, por lo que las fuerzas de seguridad quedaban habilitadas para actuar y desalojar o dispersar al grupo de protestantes.

Qué dijo la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich

La actual senadora nacional celebró la nueva medida. "Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende", indicó.

Además, expresó: "El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia".