Claudio Fabián Tapia declaró en la Justicia y defendió a la Asociación del Fútbol Argentino: "Actuamos dentro de la legalidad"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aseguró que la institución realizó todas las presentaciones y pagos correspondientes y afirmó que colaborará con la investigación.

Claudio Fabián Tapia rompió el silencio.

“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, expresó.

Desde sus redes sociales, Tapia planteó que “frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

“Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”.

Tapia se presentó a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

