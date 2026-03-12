Claudio Fabián Tapia declaró en la Justicia y defendió a la Asociación del Fútbol Argentino: "Actuamos dentro de la legalidad"

Claudio Fabián Tapia rompió el silencio.

“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, expresó.

Desde sus redes sociales, Tapia planteó que “frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reafirmar la postura institucional de la Casa Madre. La institución ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 12, 2026 "Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró". "Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial".

“Cumplimos con lo que quería la Justicia”: la respuesta de Tapia tras declarar en la causa AFA Tapia se presentó a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.