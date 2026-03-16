La Justicia condenó al joven que asesinó a Kim Gómez: la pena que recibió por el crimen

El acusado, que actualmente tiene 18 años, fue hallado culpable de homicidio en ocasión de robo

La Justicia de La Plata condenó este lunes a 23 años y cuatro meses de prisión al joven responsable del asesinato de Kim Gómez , ocurrido durante un intento de robo en febrero de 2025. El acusado, que actualmente tiene 18 años , fue hallado culpable de homicidio en ocasión de robo por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada .

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Durante el juicio, la fiscalía había solicitado una pena de 23 años y cuatro meses de prisión , la misma que finalmente dispuso el tribunal.

Por su parte, la defensa del imputado pidió una condena de siete años , al sostener que el hecho debía ser considerado como homicidio culposo .

El asesinato de Kim Gómez ocurrió durante un intento de robo en febrero de 2025

En el caso también participó un menor de 14 años, quien es inimputable por su edad. Actualmente, el adolescente se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad, donde permanecerá por un plazo de dos años, según lo dispuesto por la Justicia.

El crimen que conmocionó a La Plata

El brutal episodio ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata. Ese día, Kim Gómez viajaba junto a su madre, Florencia Barraza, cuando ambas fueron interceptadas por delincuentes que intentaron robarles el Fiat Palio rojo en la intersección de avenida 72 y calle 25.

Durante el juicio, la madre de la víctima relató que los ladrones la obligaron a bajar del vehículo y la arrojaron al piso, tras lo cual escaparon a toda velocidad con el auto.

kim-gomez-y-marcos-gomez Kim Gómez junto a su padre Marcos Gómez antes de la tragedia que conmocionó al país

Kim viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado. Según se reconstruyó durante la investigación, la niña habría intentado bajar del vehículo, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante aproximadamente 15 cuadras.

Los delincuentes finalmente abandonaron el cuerpo en el lugar. La huida terminó cuando perdieron el control del auto, chocaron contra un poste de luz y cayeron en una zanja. Luego escaparon hacia un descampado antes de que llegara la Policía.

El caso generó fuerte conmoción social en La Plata y reavivó el debate sobre la participación de menores en delitos violentos.