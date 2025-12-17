17 de diciembre de 2025
Una reina vendimial, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

El PJ presentó sus listas para los comicios municipales del 22 de febrero en seis departamentos, que deberán ser validadas en congreso partidario. Qué pasa con el camporismo.

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales.

Foto: Prensa Partido Justicialista

El armado dejó algunas "perlitas", combinando nombres que transitan el territorio desde hace años, cuadros técnicos de los municipios y quienes dan sus primeros pasos en el submundo de la política. Incluso, algunos que sobresalieron en otros ámbitos distintos al de la rosca y la militancia. Los hoy denominados "outsiders".

"Un voto para...": una reina vendimial en la lista del peronismo en San Rafael

En San Rafael, donde además de concejales se elegirán convencionales municipales para la redacción de la Carta Orgánica, la lista de ediles estará encabezada por Francisco Perdigues, actual director de Auditoría y uno de los “cerebros” del proyecto de autonomía municipal que impulsa el intendente Omar Félix.

El segundo lugar quedó para Sol Indiveri, Reina de la Vendimia de San Rafael 2024, quien además tuvo una destacada actuación en la Fiesta Nacional, donde finalizó tercera, detrás de la reina nacional Agostina Saua y la virreina Rocío Neila.

Completan la nómina María Anabel Lucero, presidenta del Club San Luis y referente territorial en materia sociodeportiva; Alejandro Correa; Luciana Agostina Fernández; Vanina Cabrera; Enrique Álvarez y Juan Gassman.

Maipú: el ganador de un Olimpia y el "equipo del Matías"

En Maipú, el intendente Matías Stevanato ordenó una lista íntegramente alineada a su gestión, con el objetivo de revertir la actual minoría del oficialismo en el Concejo Deliberante. Para ello, buscará romper una racha negativa que el peronismo departamental arrastra desde el retorno a la Democracia: nunca ganó una elección Intermedia en la comuna.

La nómina será encabezada por Emiliano Sallei, director de Promoción Deportiva del Municipio y figura en ascenso dentro del gabinete. El año pasado, Maipú fue galardonado con el Premio Olimpia por su política de fomento al deporte, distinción que recibió el propio Sallei, en una gala que compartió con figuras del deporte nacional, como Franco Colapinto (ganador de la estatuilla de Oro), Gustavo Costas, Eduardo Domínguez y la joven joya del ajedrez Faustino Oro, entre otros. Encuentros que quedaron retratados en sendas fotos, muy difundidas en las redes.

Le siguen Mariángeles García, subsecretaria de Hacienda; Marcela Castello, candidata en 2021 y también vinculada a la gestión del deporte; Hernán Sartorio; Vanesa Perea y Gustavo De Blas.

La Paz: un artista popular en la lista de Ubieta

En La Paz, el intendente Fernando Ubieta también presentó una lista que combina trayectoria política con nuevos dirigentes. El primer lugar será para Alberto “Beto” Roza, presidente del PJ departamental, secretario de Gobierno del Municipio y referente histórico del Este.

Una de las particularidades del armado es la inclusión, en tercer término, de Nicolás “Colacho” Pérez, reconocido artista popular y miembro del grupo cuyano Los Hermanos Pérez, recientemente distinguido por la Legislatura provincial. Pérez es metalúrgico y también integró el dúo Canto Joven, junto a una de sus hermanas.

La lista se completa con la actual concejal Romina Barrera, Lorena Herrera y Alan Natel. El objetivo del oficialismo es sostener la mayoría en el Concejo y transitar sin sobresaltos los últimos dos años de gestión.

Santa Rosa y una lista para recuperar el control del Concejo

La intendenta Flor Destéfanis apostó a una lista de absoluta confianza para intentar equilibrar fuerzas en el Concejo, dónde hoy es minoría, y recuperar la presidencia del Concejo, en manos de la oposición.

La nómina la encabeza la secretaria de Gobierno, Magdalena Ascurra, seguida por el concejal Leonardo Saile, el exedil Hernán Dubé, Soledad Navarro y Cintia González.

El oficialismo enfrentará un escenario competitivo, con un Cambia Mendoza fortalecido, aliado a La Libertad Avanza y el PRO; y una tercera fuerza local en manos de la exaliada Débora Quiroga (Ahora Santarrosinos), que busca consolidarse.

La mano del ciurquismo en Luján y Rivadavia

En los dos departamentos que también van a las urnas y no conduce el peronismo, el armado lleva el sello del exvicegobernador Carlos Ciurca, hoy fuertemente vinculado al sector de los intendentes.

En Rivadavia, la nómina presentada dejó afuera al Frente Renovador, que conduce la diputada massista Gabriela Lizana, y al sector de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que aspiraba a renovar la banca hoy ocupada por Juan Manuel Villalba.

La lista será encabezada por Pamela Ochoa, abogada y exprecandidata en las PASO 2021, seguida por Luis Pedernera, exconcejal con vasta trayectoria en el departamento. Completan Sebastián Correa, Roxana Giménez y Juan Carlos Quiroga.

congreso Partido Justicialista San Rafael, PJ 29-11-25
En el último congreso partidario del peronismo, el kirchnerismo se retiró antes, disconforme por el método de selección de candidatos elegido.

En Luján de Cuyo, la junta electoral del PJ oficializó dos listas, una de las cuales lleva la impronta del ciurquismo.Se trata de “Fuerza Justicialista Peronista”, encabezada por Germán Kemmling, expresidente del PJ lujanino y exfuncionario de Anses durante el gobierno de Alberto Fernández. La postulación del abogado fue impugnada por la otra propuesta interna, ya que es apoderado del partido Compromiso Federal, liderado por la senadora Flavia Manoni, referente local del schiarettismo, que hoy forma parte del esquema de "Provincias Unidas". La Junta electoral partidaria rechazó la presentación en base a la carta orgánica, que no establece incompatibilidades para la participación de apoderados de otros partidos.

Lo acompañan Cecilia Luna, Morena Rodríguez, Jesús Manno, María José Prospiti y Juan Carlos Completa.

La segunda nómina, “Reencuentro Peronista”, tendrá como primer candidato a Juan Pablo Verzini, seguido por Yohana Muñoz, Ariel Salinas, Beatriz Rivera, Cintia Barrios y Lisandro Vergara.

Elecciones 2026: negociaciones abiertas y la amenaza de ruptura en el peronismo

Si bien el plazo para la presentación de listas venció el martes, las definiciones no están selladas. El PJ deberá validar los armados en el congreso del sábado y todavía existe margen para acuerdos con los sectores que quedaron afuera del armado, principalmente el liderado por Fernández Sagasti.

La justicia electoral estableció el 3 de enero como fecha límite para la oficialización de candidaturas, y el kirchnerismo ya advirtió (como lo hizo para las legislativas de octubre, donde finalmente hubo unidad) que podría jugar por fuera de la estructura pejotista con el sello de "Unidad Popular", que tiene personería jurídica.

Anabel Fernández Sagasti, cumbre kirchnerista.jpg
La Cámpora reclama lugares propios para las listas de Luján y Rivadavia.

El reclamo de La Cámpora se centra en los dos departamentos en los que el peronismo no es gobierno (Luján y Rivadavia), donde ese sector cuenta con representación propia —Paloma Scalco en la comuna del Gran Mendoza y el mencionado Villalba en el Este—, y pide que se respeten esos lugares en las listas. Todavía hay tiempo de ser incluidos.

