Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA

A pocos días del comienzo de la temporada de verano , las autoridades de Chile refuerzan las medidas de prevención para turistas extranjeros, debido a los reiterados hechos de inseguridad de los que fueron víctimas varios mendocinos, donde los ataques a autos y los hurtos se han transformado en moneda corriente.

De acuedo con el testimonio recabado por Sitio Andino, el modus operandi es similar en todos los casos, los turistas son abordados en la ruta cuando van camino a las principales ciudades , sobre todo, a Santiago, pero también se conocieron hechos que involucran a shoppings y outlets. Por ese motivo, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad.

Frente a estos casos, desde el vecino país han puesto en marcha un operativo que incluye más presencia policial en las calles , además, instan a los viajeros a extremar al máximo las precauciones, sobre todo, en rutas y autopistas. Piden no circular por esas arterias de noche.

Vacaciones en Chile: los principales hechos delictivos se están generando en las rutas y autopistas.

Los consejos brindados por las autoridades trasandinas hacen foco, principalmente, en la prevención de las modalidades de robo más frecuentes y en la reacción adecuada en caso de emergencia.

Consejos clave para prevenir robos:

Las autoridades han sido enfáticas en señalar los puntos críticos donde la prevención es fundamental:

Extremar al máximo la atención en rutas y autopistas: una de las modalidades que está creciendo y mucho son las famosas "encerronas" en rutas y autopistas. En esta clase de delito, un vehículo (por lo general, sin patente) encierra al auto argentino y a punta de pistola golpean y amedrentan a los ocupantes. Luego, tras amenazar con armar a los ocupantes del rodado, los asaltantes (la mayoría de las veces encapuchados y de nacionalidad venezolana) huyen con el vehículo detenido, dejando a los turistas a la deriva.

encerrona en chile ia Una de las modalidad en auge son las "encerronas" en autopistas y rutas. Imagen generada con IA

Alerta máxima con neumáticos pinchados: se ha identificado el falso auxilio por pinchadura como la modalidad de robo más común . Si sufre este percance, se sugiere enfáticamente no aceptar ayuda de terceros desconocidos y contactar a asistencia oficial o a su seguro.

Cuidado con vehículos y equipaje: es crucial evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros informales . Se recomienda el uso de estacionamiento privado y, bajo ninguna circunstancia, dejar equipaje o pertenencias a la vista dentro del automóvil.

Vigilancia de pertenencias: extremar el cuidado de carteras, bolsos y mochilas, sobre todo en centros comerciales y lugares con gran afluencia de público .

Priorizar Medios de Pago Digitales: Se aconseja preferir el uso de tarjetas de crédito y/o débito por sobre el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. Esto reduce la pérdida potencial en caso de robo.

Se aconseja por sobre el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. Esto reduce la pérdida potencial en caso de robo. Uso discreto de tecnología: se aconseja evitar el uso del celular en la vía pública para no tentar a los delincuentes.

Tránsito seguro: no circular de noche por lugares poco transitados o con escasa iluminación.

Red de contacto: contar con una lista de números de teléfonos de familiares o amigos en Argentina puede ser vital en situaciones de emergencia.

¿Qué hacer si te roban los documentos personales?

En caso de que un turista sufra la pérdida o robo de sus documentos de identidad, el procedimiento es claro y debe ejecutarse con rapidez para garantizar el retorno al país:

"Realizar la denuncia inmediata ante Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI). Una vez hecha la denuncia, hay que contactar al Consulado Argentino en Chile. Esto permitirá que la representación consular pueda emitir un pasaporte provisorio para retornar a la Argentina", indicaron autoridades trasandinas.

carabineros la serena Ante el robo de documentos o pertenencias personales es necesario realizar la denuncia policial.

Teléfonos de emergencia esenciales:

Los mendocinos que viajen a Chile, deben tener en cuenta los siguientes números de contacto chilenos para cualquier eventualidad:

Carabineros (Policía Uniformada): 133.

(Policía Uniformada): Policía de Investigaciones (PDI): 134.

Atención Médica de Urgencias (SAMU)131.

Las autoridades han sido claras: la mejor herramienta contra la delincuencia es la información y la prudencia. Al seguir estas pautas, los mendocinos podrán minimizar los riesgos y asegurar que su experiencia en Chile se centre en el disfrute y no en los contratiempos.