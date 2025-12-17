Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

A pocos días del comienzo de la temporada de verano, las autoridades de Chile refuerzan las medidas de prevención para turistas extranjeros, debido a los reiterados hechos de inseguridad de los que fueron víctimas varios mendocinos, donde los ataques a autos y los hurtos se han transformado en moneda corriente.
Frente a estos casos, desde el vecino país han puesto en marcha un operativo que incluye más presencia policial en las calles, además, instan a los viajeros a extremar al máximo las precauciones, sobre todo, en rutas y autopistas. Piden no circular por esas arterias de noche.
Chile inseguro: medidas preventivas para tener en cuenta
Los consejos brindados por las autoridades trasandinas hacen foco, principalmente, en la prevención de las modalidades de robo más frecuentes y en la reacción adecuada en caso de emergencia.
Consejos clave para prevenir robos:
Las autoridades han sido enfáticas en señalar los puntos críticos donde la prevención es fundamental:
Extremar al máximo la atención en rutas y autopistas: una de las modalidades que está creciendo y mucho son las famosas "encerronas" en rutas y autopistas. En esta clase de delito, un vehículo (por lo general, sin patente) encierra al auto argentino y a punta de pistola golpean y amedrentan a los ocupantes. Luego, tras amenazar con armar a los ocupantes del rodado, los asaltantes (la mayoría de las veces encapuchados y de nacionalidad venezolana) huyen con el vehículo detenido, dejando a los turistas a la deriva.
Alerta máxima con neumáticos pinchados: se ha identificado el falso auxilio por pinchadura como la modalidad de robo más común. Si sufre este percance, se sugiere enfáticamente no aceptar ayuda de terceros desconocidos y contactar a asistencia oficial o a su seguro.
Cuidado con vehículos y equipaje: es crucial evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros informales. Se recomienda el uso de estacionamiento privado y, bajo ninguna circunstancia, dejar equipaje o pertenencias a la vista dentro del automóvil.
Vigilancia de pertenencias: extremar el cuidado de carteras, bolsos y mochilas, sobre todo en centros comerciales y lugares con gran afluencia de público.
Priorizar Medios de Pago Digitales: Se aconseja preferir el uso de tarjetas de crédito y/o débito por sobre el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. Esto reduce la pérdida potencial en caso de robo.
Uso discreto de tecnología: se aconseja evitar el uso del celular en la vía pública para no tentar a los delincuentes.
Tránsito seguro:no circular de noche por lugares poco transitados o con escasa iluminación.
Red de contacto: contar con una lista de números de teléfonos de familiares o amigos en Argentina puede ser vital en situaciones de emergencia.
¿Qué hacer si te roban los documentos personales?
En caso de que un turista sufra la pérdida o robo de sus documentos de identidad, el procedimiento es claro y debe ejecutarse con rapidez para garantizar el retorno al país:
"Realizar la denuncia inmediata ante Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI). Una vez hecha la denuncia, hay que contactar al Consulado Argentino en Chile. Esto permitirá que la representación consular pueda emitir un pasaporte provisorio para retornar a la Argentina", indicaron autoridades trasandinas.
Teléfonos de emergencia esenciales:
Los mendocinos que viajen a Chile, deben tener en cuenta los siguientes números de contacto chilenos para cualquier eventualidad:
Carabineros (Policía Uniformada): 133.
Policía de Investigaciones (PDI): 134.
Atención Médica de Urgencias (SAMU)131.
Las autoridades han sido claras: la mejor herramienta contra la delincuencia es la información y la prudencia. Al seguir estas pautas, los mendocinos podrán minimizar los riesgos y asegurar que su experiencia en Chile se centre en el disfrute y no en los contratiempos.