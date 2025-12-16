Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Se aproximan las vacaciones de verano y miles de mendocinos ya planifican cruzar la cordillera para descansar en Chile . Además del hospedaje y los días de estadía, un tema fundamental es definir dónde y cómo comprar pesos chilenos desde Mendoza para viajar con mayor previsibilidad. Por ello, a continuación repasamos opciones disponibles para hacerlo con seguridad.

Antes de viajar, es importante conocer las alternativas disponibles en la provincia para cambiar pesos argentinos (ARS) por pesos chilenos (CLP) o, bien, enviar dinero al exterior de forma segura. Repasamos algunas de las casas de cambio que recomienda Wise , una empresa especializada en la gestión de dinero electrónico.

Funciona como una red global para enviar y recibir dinero. Permite iniciar la operación de manera online —desde la web o la app— o de forma presencial en sus sucursales. El usuario puede pagar con efectivo, tarjeta o transferencia bancaria , y el destinatario tiene distintas opciones para recibir el dinero en efectivo (entre 0 y 1 día hábil) o en depósito en cuenta bancaria (entre 0 y 5 días hábiles).

En el caso de pagar mediante transferencia bancaria , el proceso se inicia online y el tiempo de entrega comienza a correr una vez acreditado el pago. En el sitio web, se especifica que el nombre del titular de la cuenta debe coincidir con el perfil de Western Union. Además, es necesario tener en cuenta que algunos bancos pueden aplicar tarifas adicionales .

Para utilizar este servicio es necesario registrarse previamente en la página oficial o la aplicación, siempre desde la versión local del país de origen del envío.

MoneyGram: alternativa internacional con presencia en Mendoza

Otra empresa con un funcionamiento similar es MoneyGram, una empresa estadounidense que opera en más de 200 países y cuenta con más de 400.000 puntos de atención en todo el mundo.

En Argentina —y específicamente en Mendoza— permite cambiar y enviar dinero en distintas divisas, incluyendo pesos chilenos. Algunos puntos habilitados, según la información disponible en la web, se encuentran en:

Avenida San Martín 1173 ,

, Gutiérrez 80

Esquina de Las Heras y Belgrano.

Cobro Express: consulta en puntos habilitados

En la provincia de Mendoza también opera Cobro Express, una red de cobranza extrabancaria que permite pagar servicios, realizar giros de dinero, recargas y extracciones en comercios adheridos.

Si bien su uso principal no es el cambio de divisas, en algunas sucursales es posible consultar la disponibilidad de operaciones vinculadas a envíos o cambio de moneda.

Montemar Compañía Financiera: compra directa de divisas

Otra opción para quienes buscan comprar pesos chilenos es Montemar Compañía Financiera SA. Es recomendable consultar previamente la cotización, ya que el tipo de cambio puede variar según el día y el monto de la operación.

Antes de concretar la compra, consultar por el valor actualizado del CLP frente al ARS y las condiciones de la transacción.

En definitiva, a pocos días del inicio oficial del verano y con las vacaciones en plena etapa de planificación, definir con anticipación dónde comprar pesos chilenos permite viajar a Chile con mayor tranquilidad, evitar imprevistos y mantener un manejo del dinero más ordenado durante la estadía.