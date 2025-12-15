15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Presentación

Lanzaron la campaña de turismo para el verano 2026: "Mendoza, manso destino"

El gobierno provincial presentó un nuevo spot publicitario de cara a la próxima temporada de verano. Mirá el video.

Lanzaron la campaña de turismo para el verano 2026: Mendoza, manso destino
Lanzaron la campaña de turismo para el verano 2026: "Mendoza, manso destino" Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

Se aproxima una nueva temporada de verano y Mendoza refuerza su campaña publicitaria de turismo para atraer visitantes. Este lunes, el gobierno provincial lanzó un nuevo spot, el cual nuevamente está protagonizado por el actor Mike Amigorena.

La presentación se realizó en la última reunión del año del Consejo Consultivo de la Actividad Privada del Ente Mendoza Turismo (Emetur), que estuvo encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta de la entidad, Gabriela Testa.

Lee además
Senderismo y turismo en Mendoza: rutas, consejos y actividades para disfrutar de la naturaleza
Experiencia única

Senderismo y turismo en Mendoza: rutas, consejos y actividades para disfrutar de la naturaleza
Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá
Turismo

Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá

La funcionaria presentó los lineamientos de la nueva campaña de promoción turística y sostuvo que Mendoza ha marcado tendencia al priorizar lo identitario. Recordó que en la campaña anterior se puso el foco en los paisajes, un actor mendocino y la música de los Enanitos Verdes, y explicó que en esta etapa “se optó por un jingle con fuerte proyección radial, pensado para reforzar el posicionamiento del destino”.

image
La provincia de Mendoza lanz&oacute; su nueva campa&ntilde;a para atraer al turismo en la temporada 2025/2026.

La provincia de Mendoza lanzó su nueva campaña para atraer al turismo en la temporada 2025/2026.

La campaña integra propuestas tradicionales como la Vendimia con expresiones contemporáneas, entre ellas festivales y fiestas electrónicas, y contará con una pauta específica para la Fiesta Nacional de la Vendimia, articulada con el área de Cultura. Testa puso en valor “medidas de incentivo al sector, como la reducción del 0,25 % en Ingresos Brutos y la unificación de los conceptos de alta y baja turística”, y adelantó la creación de un fondo de infraestructura turística municipal para poner en valor atractivos locales.

Desde el Emetur señalaron que la campaña apunta a fortalecer la llegada de turistas nacionales e internacionales y consolidar la presencia de Mendoza en mercados estratégicos. El plan de difusión contempla una amplia presencia en medios tradicionales y digitales, vía pública y mercados internacionales, con acciones adaptadas a cada destino y una estrategia digital segmentada.

Fortalecen la campaña de turismo para el verano 2026

La pieza audiovisual, nuevamente protagonizada por el actor y músico mendocino, lo muestra interactuando con distintos personajes que viven situaciones inesperadas al mencionar la palabra "manso", como sinónimo de increíble, único y especial. El recurso humorístico se apoya en escenas que combinan aventura, gastronomía, paisajes y diversión, reforzando una identidad joven y fresca del destino.

El spot recorre escenarios emblemáticos del verano mendocino, como sunsets con DJ entre viñedos y montañas, espejos de agua del sur provincial, una peña contemporánea en una bodega boutique, un paseo en Wine Beetle, una tarde de pileta con vista al dique Potrerillos y un descenso de rafting cargado de adrenalina. En una de las escenas se observa además a la reina y a la virreina nacionales de la Vendimia 2025 disfrutando de la música junto a los visitantes.

En materia de promoción turística, el Gobernador valoró la renovación de la campaña y sostuvo que “lo presentado aquí es un aporte sustantivo de la Provincia”. Remarcó que el turismo es “una actividad súper competitiva” y subrayó que el aporte en promoción es fuerte y necesario, al asegurar que el Gobierno está “orgulloso de hacerlo, porque creemos que es una inversión que vale la pena para sostener la marca Mendoza”.

El mandatario afirmó que la provincia atraviesa su mejor década turística si se analiza el proceso con una mirada de largo plazo y destacó que eso es fruto de un trabajo sostenido entre el sector público y el privado. En ese sentido, señaló que “no es un mérito del sector público”, sino que tiene un rol decisivo un sector privado organizado y profesional, acompañado por el Estado.

Cornejo indicó que en los últimos años se fortaleció el vínculo entre ambos sectores, con “mucho más diálogo”, y remarcó la importancia de dar continuidad a las políticas turísticas, más allá de los cambios de gobierno. También advirtió que atraer y sostener visitantes en el tiempo es “la tarea más difícil” en un contexto global cada vez más competitivo.

Temas
Seguí leyendo

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: "Nos arruinaron el viaje"

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

Plan Pioneros: Mendoza presentó los 30 proyectos para transformar el turismo de montaña

San Rafael llevó su oferta de turismo a la Costa Atlántica y alcanzó miles de visitantes

Mendoza tiene un monumento único y simbólico, cargado de historia, que debés conocer

Por qué Luján de Cuyo fue declarada Capital del Turismo y el Entretenimiento

La Región del Maule y Malargüe avanzan hacia un Clúster de Turismo Binacional

Turismo en alza: Mendoza se consolidó como uno de los destinos más visitados del pais

LO QUE SE LEE AHORA
La Bancaria advierte sobre el impacto del fin del cepo en los trabajadores y la economía
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de diciembre de 2025

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Buen tiempo se espera este lunes en la provincia de Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura y Zonda en algunas zonas: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

El Quini 6 sortea $5.300 millones este miércoles 17 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene un pozo espectacular del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre

Accidente en Ruta 34: el pastor Héctor Bonarrico resultó herido tras un violento impacto.
Protección divina

Héctor Bonarrico protagonizó un brutal choque en Santa Fe: "Dios nos extendió la vida"

Te Puede Interesar

El proyecto de Reforma Laboral buscar redefinir como nunca antes la relación entre el trabajo y la patronal
Debate laboral

Reforma laboral: la visión de un especialista sobre los cambios en impuestos, trabajo y plataformas

Por Marcelo López Álvarez
Ante el reclamo de Mendoza y San Juan, Javier Milei envió al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares
Modificaciones

Ante el reclamo de Mendoza y San Juan, Milei envió al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares

Por Sitio Andino Política
Con tres proyectos centrales para el Gobierno, debuta la nueva composición en Diputados.
Diputados de la Nación

A fondo: el oficialismo convocó a sesión para tratar la mitad de los proyectos que envió Milei al Congreso

Por Sitio Andino Política