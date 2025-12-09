9 de diciembre de 2025
La Región del Maule y Malargüe avanzan hacia un Clúster de Turismo Binacional

Chile y Argentina impulsan productos turísticos conjuntos apoyados en el Paso Pehuenche para potenciar el turismo de montaña internacional.

Presentación del Clúster Maule Montaña en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Una delegación del Clúster Maule Montaña visitó Malargüe para impulsar una vinculación estratégica orientada al desarrollo conjunto del turismo de montaña entre Chile y Argentina. El encuentro buscó avanzar en productos turísticos binacionales, aprovechar el potencial del Paso Pehuenche y abrir nuevas oportunidades para mercados internacionales.

Pedro Guajardo Troncoso, técnico del Clúster Maule Montaña, organización que reúne a empresas turísticas, instituciones públicas, municipios, universidades y actores locales de la Región del Maule, en Chile, explicó que el trabajo del grupo se centra en planificar, coordinar y potenciar el turismo de montaña en la precordillera y la cordillera.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 07.27.11 (1)
Pedro Guajardo Troncoso, Clúster Maule Montaña.

Posibilidades del turismo binacional

Durante su reciente visita a Malargüe, Guajardo Troncoso dialogó con SITIO ANDINO y destacó que el objetivo principal ahora es fortalecer la vinculación con el departamento mendocino, tanto con el sector privado como con el estatal, para impulsar el desarrollo de productos turísticos complementarios a ambos lados de la Cordillera de los Andes.

El especialista subrayó que esta iniciativa se sostiene en una ventaja clave, la riqueza natural compartida por ambas regiones y el acceso fluido a numerosos destinos gracias al Paso Internacional Pehuenche. “El desarrollo de productos turísticos habla el mismo idioma”, resumió, al remarcar que Maule y Malargüe cuentan con un enorme potencial basado en recursos similares y en una identidad territorial que se complementa.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 07.28.41
Daniel Von Zedtwitz, director de Turismo de Malargüe.

La delegación chilena trazó tres ejes durante su visita. El primero fue dejar planteada la invitación para avanzar hacia la conformación de un Clúster de Turismo Binacional. El segundo consistió en presentar los productos turísticos del Maule que se encuentran disponibles para ser operados desde Malargüe, destacando experiencias de alto valor para turistas de Brasil y del mercado europeo. Por último, se buscó identificar oportunidades inmediatas para diseñar circuitos que integren atractivos de ambos países.

Entre los referentes locales presentes en la presentación del Clúster Maule Montaña estuvo el director de Turismo de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz, quien enfatizó que este tipo de trabajo estratégico requiere la articulación público-privada para lograr un verdadero desarrollo económico. Concordó además en que existe una gran posibilidad de crecimiento del turismo internacional “porque compartimos la cordillera” y, con ella, una amplia diversidad de paisajes, servicios hoteleros, gastronómicos y de transporte que pueden potenciarse mutuamente.

