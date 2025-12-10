San Rafael llevó su oferta de turismo a la Costa Atlántica y alcanzó miles de visitantes

Las actividades comenzaron en la denominada “Ciudad Feliz” donde se visitó la Plaza del Agua y Villa Victoria con stands promocionales, degustaciones de regionales y folletería informativa .

Fueron dos días de múltiples actividades en “Mardel” , donde también se realizaron conferencias de prensa con medios locales. El team promocional visitó luego Villa Gesell y el stand de montó en el aeropuerto y en la costa de Mar de las Pampas.

Para cerrar la recorrida por la costa bonaerense, hubo actividad en Pinamar donde las actividades se concentraron en la zona de playa y también en el centro de la localidad balnearia.

Hay que destacar que, durante el fin de semana largo, miles de visitantes de todo el país aprovecharon para disfrutar del mar Argentino, por lo que fue una gran posibilidad de promoción sanrafaelina de cara a la temporada de verano.

“Seguimos trabajando para posicionar nuestro destino en la costa argentina y acercar nuestra identidad a nuevos públicos”, explicó la Directora de Turismo, Victoria Contardo.