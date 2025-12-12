12 de diciembre de 2025
Minería sustentable: con la aprobación de San Jorge "gana la razón y la educación"

Con la DIA de San Jorge, Malargüe también se consolida como Distrito Minero Occidental y la provincia apuesta al desarrollo de la minería sustentable.

Votación de la DIA de San Jorge.

Foto: Yemel Fil
Minería sustentable en Mendoza

La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto en la Legislatura provincial fue recibida como un hito por parte de los actores vinculados a la actividad. Enzo Rapp, vicepresidente de CAMPROMIM, aseguró que esta “fue una semana histórica para la actividad minera, por la activación del Proyecto San Jorge”, al que definió como un punto de inflexión para Mendoza.

Rapp subrayó que con lo sucedido en la Legislatura “gana la razón y la educación”, ya que todos los procesos vinculados a la evaluación ambiental “son realizados y supervisados por profesionales altamente capacitados”. En este sentido, afirmó que la provincia tiene la oportunidad de demostrar que “podemos trabajar la minería” de manera responsable, con estándares modernos y bajo marcos regulatorios estrictos.

Malargüe con faro de la minería sustentable

El dirigente de CAPROMIM resaltó además el rol estratégico de Malargüe, que cuenta con más de 80 años de historia minera y una tradición formativa que ha permitido la consolidación de técnicos y profesionales de alto nivel. El aporte ha sido constante, con especialistas que incluso han emigrado a distintos continentes por su reconocida calificación.

CAMPROMIM, junto a otras organizaciones que pregonan por una minería sustentable para Mendoza, valoró los espacios de diálogo generados en los últimos años. Según Rapp, estas instancias han permitido que sectores "antimineros" accedan a información directa y rigurosa sobre la minería como actividad lícita, regulada y fundamental para el desarrollo económico del territorio.

Con la activación de San Jorge, el sector minero confía en que Malargüe consolide su posicionamiento como Distrito Minero Occidental y que la provincia avance hacia un modelo de crecimiento basado en innovación, diversificación y aprovechamiento responsable de sus recursos.

Minería sustentable: con la aprobación de San Jorge "gana la razón y la educación"

