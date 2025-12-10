10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Minería sustentable: con San Jorge en el sector productivo ven una oportunidad histórica para Mendoza

Empresarios emprendedores de Malargüe celebran la aprobación de San Jorge y destacan su impacto en empleo, inversión y la nueva matriz productiva de Mendoza.

Minería sustentable en Mendoza.

Embed - MALARGUE: APROBACIÓN PROYECTO SAN JORGE

Desde Malargüe están expectante de PSJ

La aprobación en la Cámara de Senadores de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge Cobre Mendocino generó una fuerte expectativa en diversos sectores vinculados al desarrollo económico provincial. Entre ellos, Rodolfo Arce, empresario de Malargüe e integrante de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, destacó el valor estratégico de esta decisión legislativa para el futuro productivo de la provincia.

Arce expresó a SITIO ANDINO que el sector recibió la decisión con mucho beneplácito, al considerar que el avance de San Jorge representa una oportunidad concreta para generar nuevas fuentes de trabajo, en línea "con lo que todos queremos: minería responsable y sustentable”. Según el empresario, el desarrollo del proyecto será progresivo, permitiendo que la cadena económica provincial se adapte de manera ordenada a la demanda que se generará en los próximos años.

El dirigente remarcó que este nuevo escenario refuerza la necesidad de avanzar hacia una matriz productiva diversificada, donde la minería juegue un papel central junto a otras actividades estratégicas para el crecimiento de Mendoza. En este sentido, mencionó también el potencial del departamento de Malargüe, históricamente identificado con el desarrollo minero, principalmente en el Siglo XX.

Rodolfo Arce subrayó que existe información fidedigna y accesible sobre minería, legislación, avances tecnológicos y formación profesional, lo que permite trabajar con altos estándares de seguridad y control. Por ello, lamentó que grupos opositores al proyecto hayan difundido “cosas que no son reales" o carecen de sustento científico, generando confusión en la ciudadanía. “Se dijeron muchas mentiras”, afirmó, al referirse a sectores que continúan rechazando la actividad minera.

