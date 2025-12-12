12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gobierno de la Nación

Carlos Presti juró como Ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri

El presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo titular de la cartera, después de la asunción de Petri como diputado.

Carlos Presti juró como Ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri

Carlos Presti juró como Ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri

Presidencia/NA
Por Sitio Andino Política

Este viernes, el presidente Javier Milei le tomó juramento al militar Carlos Presti como ministro de Defensa en reemplazo de Luis Petri, quien asumió como diputado nacional por la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza (LLA), en representación de la provincia de Mendoza.

El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en una ceremonia en la que Presti fue acompañado por funcionarios del Gobierno, familiares, amigos y efectivos de las fuerzas. El flamante funcionario cuenta con firma en la cartera desde el jueves, pero hoy quedó habilitado para instrumentar los cambios que considere pertinentes.

Lee además
Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas
Modificaciones

Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas
Los nuevos vehículos para modernizar el Ejército fueron presentados oficialmente.
Armamento militar

Videos: Petri presentó los blindados Stryker y reveló sus últimos actos como ministro
Carlos Presti, Luis Petri, Javier Milei ministerio de defensa
Javier Milei, Carlos Presti y Luis Petri se fundieron en un abrazo.

Javier Milei, Carlos Presti y Luis Petri se fundieron en un abrazo.

"La tarea de defender a la Patria es imprescindible para garantizar el desarrollo de la República Argentina" - Carlos Presti.

El nombramiento despertó el rechazo de un sector de la oposición y algunas críticas al interior de la fuerza que reclamaban su retiro. Sin embargo, el propio Presti reveló que se tomaría licencia para asumir al cargo en el Poder Ejecutivo.

Embed - El Presidente Milei toma juramento al nuevo Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti

Quién es Carlos Presti

Se trata de un militar de carrera con experiencia operativa. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería y ocupó cargos como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

Asimismo, ocupó roles claves en misiones internacionales como jefe del batallón argentino de paz en Haití y tuvo experiencia diplomática como agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas. A finales de 2023, fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos.

"Ahora, desde el Ministerio de Defensa y continuando la misión encomendada por el Presidente, seguiremos trabajando en construir un instrumento militar digno del rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo", expresó Presti tras el acto protocolar de juramento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TGCarlosPresti/status/1999516380190646575&partner=&hide_thread=false

Más cambios en el gobierno

Por otro lado, este viernes el exgobernador bonaerense Daniel Scioli fue designado como secretario de Turismo y Ambiente “ad honorem” de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según se publicó en el Boletín Oficial a través del Decreto 872/2025 firmado por Milei.

En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete: a través del decreto 871/2025 se aceptó la renuncia de Javier Lanari como Subsecretario de Prensa para ser promovido al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa desde el 6 de diciembre.

Por otra parte, con el Decreto 870/2025 el Gobierno designó a Ignacio Devitt como Secretario de Asuntos Estratégicos, también con carácter “ad honorem” y desde el 6 de diciembre.

El Ministerio de Economía también registró un cambio significativo: mediante el Decreto 875/2025 se designó a Federico Matías Ramos Nápoli como Secretario de Asuntos Nucleares, mientras que, en el Ministerio de Salud, a través del Decreto 874/2025 se nombró a Rodrigo Alberto Sbarra como Subsecretario de Coordinación Administrativa. Todas las designaciones fueron firmadas por el presidente Milei junto al ministro del área correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Antes de dejar Defensa, Petri presenta los aviones y blindados para modernizar las Fuerzas Armadas

Nueva conducción en la UCR: quién es Leonel Chiarella el presidente más joven de la historia

Chile: Seguridad, economía y gobernabilidad, los ejes que ordenan el balotaje del domingo

Javier Milei viaja a Córdoba como parte del "Tour de la Gratitud" para fidelizar a sus votantes

La UCR nacional renueva autoridades y define su vínculo con Milei: el rol de Cornejo

Sturzenegger explicó la reforma laboral: "Busca más trabajo formal, menos litigio, sin tocar derechos básicos"

Hebe Casado defendió el avance minero: "Mendoza dio vuelta la página" con PSJ Cobre Mendocino

Echaron de La Libertad Avanza a una de las dirigentes más mediáticas y cruje la interna oficialista

LO QUE SE LEE AHORA
Elección clave en la UCR: el partido renueva autoridades y define su vínculo con Milei.
ELECCIÓN CLAVE

La UCR nacional renueva autoridades y define su vínculo con Milei: el rol de Cornejo

Las Más Leídas

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: Nos arruinaron el viaje.
En primera persona

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: "Nos arruinaron el viaje"

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia
Efemérides

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Fausto Morcos perdió la vida tras ser atropellado por una mujer que cruzó un semáforo en rojo.
desgarrador

El dolor puesto en palabras: la carta de la familia de Fausto Morcos leída ante la jueza

Anticipan un verano con temperaturas extremas y olas de calor en Mendoza.
Pronóstico Trimestral

Anticipan un verano con temperaturas extremas y olas de calor en Mendoza

Te Puede Interesar

Votación de la DIA de San Jorge. video
Espacios de formación

Minería sustentable: con la aprobación de San Jorge "gana la razón y la educación"

Por Claudio Altamirano
Nueva conducción en la UCR: quién es Leonel Chiarella el presidente más joven de la historia
Elecciones

Nueva conducción en la UCR: quién es Leonel Chiarella el presidente más joven de la historia

Por Sitio Andino Política
Carlos Presti juró como Ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri video
Gobierno de la Nación

Carlos Presti juró como Ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri

Por Sitio Andino Política