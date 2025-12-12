Carlos Presti juró como Ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri

Este viernes, el presidente Javier Milei le tomó juramento al militar Carlos Presti como ministro de Defensa en reemplazo de Luis Petri , quien asumió como diputado nacional por la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza (LLA) , en representación de la provincia de Mendoza.

El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada , en una ceremonia en la que Presti fue acompañado por funcionarios del Gobierno, familiares, amigos y efectivos de las fuerzas. El flamante funcionario cuenta con firma en la cartera desde el jueves, pero hoy quedó habilitado para instrumentar los cambios que considere pertinentes.

Modificaciones Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas

"La tarea de defender a la Patria es imprescindible para garantizar el desarrollo de la República Argentina" - Carlos Presti.

El nombramiento despertó el rechazo de un sector de la oposición y algunas críticas al interior de la fuerza que reclamaban su retiro. Sin embargo, el propio Presti reveló que se tomaría licencia para asumir al cargo en el Poder Ejecutivo .

Embed - El Presidente Milei toma juramento al nuevo Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti

Quién es Carlos Presti

Se trata de un militar de carrera con experiencia operativa. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería y ocupó cargos como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

Asimismo, ocupó roles claves en misiones internacionales como jefe del batallón argentino de paz en Haití y tuvo experiencia diplomática como agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas. A finales de 2023, fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos.

"Ahora, desde el Ministerio de Defensa y continuando la misión encomendada por el Presidente, seguiremos trabajando en construir un instrumento militar digno del rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo", expresó Presti tras el acto protocolar de juramento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TGCarlosPresti/status/1999516380190646575&partner=&hide_thread=false Agradezco al Presidente @JMilei por la confianza depositada en mi para liderar el Ministerio de Defensa.



Hace dos años, el Presidente en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas confiaba en mi la tarea de encabezar al Ejército Argentino, desde donde devolvimos a… pic.twitter.com/hNmN8kveok — TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) December 12, 2025

Más cambios en el gobierno

Por otro lado, este viernes el exgobernador bonaerense Daniel Scioli fue designado como secretario de Turismo y Ambiente “ad honorem” de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según se publicó en el Boletín Oficial a través del Decreto 872/2025 firmado por Milei.

En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete: a través del decreto 871/2025 se aceptó la renuncia de Javier Lanari como Subsecretario de Prensa para ser promovido al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa desde el 6 de diciembre.

Por otra parte, con el Decreto 870/2025 el Gobierno designó a Ignacio Devitt como Secretario de Asuntos Estratégicos, también con carácter “ad honorem” y desde el 6 de diciembre.

El Ministerio de Economía también registró un cambio significativo: mediante el Decreto 875/2025 se designó a Federico Matías Ramos Nápoli como Secretario de Asuntos Nucleares, mientras que, en el Ministerio de Salud, a través del Decreto 874/2025 se nombró a Rodrigo Alberto Sbarra como Subsecretario de Coordinación Administrativa. Todas las designaciones fueron firmadas por el presidente Milei junto al ministro del área correspondiente.