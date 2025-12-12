Día del Petróleo: Jimena Latorre destacó el potencial energético de Mendoza

En el marco del Día del Petróleo , que se conmemora cada 13 de diciembre, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , participó del acto organizado por VenOil Energía en el Pozo C1 del yacimiento Cacheuta, un sitio emblemático para la historia hidrocarburífera del país y de Mendoza. Se trata de uno de los primeros yacimientos explotados a gran escala en Argentina, clave para el desarrollo energético nacional.

La actividad fue encabezada por la empresa VenOil Energía, actual operadora del pozo, y reunió a autoridades provinciales, representantes del sector empresario y referentes de la industria.

El Pozo C1 de Cacheuta ocupa un lugar central en la historia del petróleo argentino, al haber sido uno de los primeros campos desarrollados de manera intensiva. Su puesta en valor, en el marco del Día del Petróleo, buscó destacar el legado energético de Mendoza y su proyección futura dentro del sector.

Del acto participaron la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente de VenOil Energía, Gustavo Naves; el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Hidrocarburos, Lucas Erio; y el presidente del Consejo Empresario Mendocino, Martín Clement, entre otros funcionarios, empresarios y representantes del ámbito energético.

Institucionalidad y clima de inversiones, ejes del mensaje provincial

Durante su intervención, la ministra Latorre remarcó el valor de la institucionalidad como base para el desarrollo del sector energético en Mendoza. “La provincia continúa construyendo institucionalidad para sostener y atraer inversiones, aun en contextos complejos. Esa es la base para trabajar con empresas de primer nivel, como VenOil, y para proyectar el futuro de un sector con altísimas expectativas de crecimiento”, afirmó.

En ese sentido, recordó que Mendoza supo ocupar el segundo lugar entre las provincias productoras de petróleo y hoy se encuentra en el cuarto puesto. “Tenemos una posibilidad real de volver a escalar posiciones y aumentar la producción. Para eso generamos instrumentos que permitan evitar el declino observado en otras cuencas y, por el contrario, impulsar el crecimiento”, sostuvo.

image

El potencial del norte mendocino de Vaca Muerta

Latorre también hizo foco en el desarrollo no convencional y subrayó el potencial del norte de Vaca Muerta, al señalar que cerca del 30% de esa formación se encuentra dentro del territorio mendocino. Indicó que el Gobierno provincial trabaja de manera articulada con el sector privado para generar más información, acelerar inversiones y avanzar en el corrimiento de la producción desde el sur hacia el norte.

“El objetivo es reducir riesgos, bajar la incertidumbre y mejorar el clima de negocios, en un marco de seguridad jurídica que permita a las empresas apropiarse de ese desarrollo”, explicó.

Diversificación productiva y competitividad

La ministra agregó que la estrategia energética también apunta a atraer actividades que generen sinergias con la industria del petróleo y el gas, con el fin de reducir costos operativos y mejorar la competitividad del sector. “Buscamos no solo sostener la actividad, sino lograr que vuelva a crecer”, enfatizó.

“Todo esto contribuye a que Mendoza crezca, profundice y diversifique su matriz económica y genere mayores oportunidades para empresas locales, inversores, el sistema productivo y financiero, y para toda la sociedad”, concluyó Latorre.

Casado: “Ese es el modelo mendocino”

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado destacó el perfil productivo de la provincia. “Mendoza se construye desde el trabajo, el esfuerzo y la capacidad de reinventarse. Cada industria que se desarrolló marcó un hito y generó oportunidades. El petróleo fue clave en ese camino, como hoy lo es la minería, que vuelve a ponerse en marcha con estándares ambientales actuales, controles estrictos y una fuerte articulación público-privada”, señaló.

En ese marco, sostuvo que ese esquema de institucionalidad, previsibilidad y capital humano define el modelo de desarrollo mendocino.

image

VenOil y la apuesta por los campos maduros

El presidente de VenOil Energía, Gustavo Naves, destacó el compromiso de la empresa con la revitalización de campos maduros. “Asumimos el desafío de mejorar la rentabilidad a través de la optimización de procesos y la incorporación de tecnología para incrementar la eficiencia operativa”, explicó.

Subrayó además que la preservación del empleo es un principio central de la compañía. “La variable de ajuste nunca será nuestra gente. Trabajamos de manera articulada con el Gobierno y los gremios, consolidando un modelo que combina innovación, responsabilidad social y compromiso con la comunidad”, afirmó.

Por qué se celebra el Día del Petróleo

Cada 13 de diciembre se conmemora en Argentina el Día Nacional del Petróleo, en recuerdo del descubrimiento del primer pozo petrolero del país en 1907, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Ese hallazgo marcó el inicio del desarrollo de la industria hidrocarburífera nacional.

Desde entonces, el petróleo se consolidó como un sector estratégico para la economía y el abastecimiento energético, con hitos como la creación de YPF en 1922 y, en la actualidad, el desarrollo de Vaca Muerta como eje de la producción de hidrocarburos no convencionales.