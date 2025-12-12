Chile: Seguridad, economía y gobernabilidad, los ejes que ordenan el balotaje del domingo

Este domingo quince millones seiscientos mil ciudadanos chilenos definirán a cara o ceca al próximo presidente de Chile para el periodo 2026-2030 en la séptima elección consecutiva que se resuelve en segunda vuelta . La contienda entre José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) culmina en un escenario de profunda polarización , marcado por la reconfiguración de los discursos en los últimos 30 días.

Pese a que los sondeos preelectorales , cuya publicación se encuentra en veda desde el 30 de noviembre, como contó Sitio Andino , otorgan a Kast una sólida ventaja con un promedio del 49,5% de la intención de voto frente al 36,5% de Jara, el análisis del tramo final de la campaña revela que ambos candidatos se vieron obligados a ensanchar sus bases , absorbiendo a los heridos, olvidados y abandonados en la primera vuelta.

Durante estos días Kast, buscando consolidar su posición, se desplazó hacia la concentración de la derecha punitiva y antisistémica , heredando elementos de Johannes Kaiser y Franco Parisi , con la estrategia ya conocida de que quien va ganando trata de exponerse lo menos posible.

La candidata oficialista Jara capitalizó el espacio institucional y técnico , agregando a su discurso narrativas asociadas a candidatos de derecha y centroizquierda como Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami .

Este movimiento estratégico de Jara hacia el centro institucional y el progresismo moderado intenta ocupar los ejes que históricamente concentran la mayoría electoral chilena, aunque el contexto no ha sido suficiente para que estas temáticas sumen la ventaja necesaria en la recta final. Claro, una mayoría electoral bien distinta es la que se compone ahora por la aparición, por primera vez en la historia chilena, del voto universal obligatorio.

Seguridad en el centro de la discusión

El debate presidencial entre los finalistas se estructuró principalmente en torno a cuatro factores clave, siendo la Seguridad el eje dominante.

Kast intensificó una posición de seguridad punitiva maximalista, incorporando propuestas como el ultimátum de "92 días" para los migrantes irregulares, la expulsión inmediata sin empadronamiento y un apoyo ampliado a las Fuerzas Armadas. Su discurso en el cierre de campaña en Temuco reforzó la idea de “cumplir la ley” y prometió justicia para las víctimas de violencia rural, enarbolando la seguridad en La Araucanía como bandera principal.

Jara, en contraste, se movió hacia una seguridad institucional endurecida, manteniendo, no obstante, los límites éticos de los derechos humanos. Adoptó medidas operativas duras, incluyendo la propuesta de construir cinco cárceles nuevas y el empadronamiento obligatorio, seguido de la expulsión administrativa de migrantes no empadronados. Este enfoque se definió en su cierre de campaña en Coquimbo, donde planteó la noción de “dos seguridades”: poder llegar a fin de mes y llegar a casa sin ser asaltado. Prometió usar “todo el Estado de Derecho” contra el narco, la corrupción y la colusión.

image José Antonio Kast y Jeannette Jara definen este domingo el próximo presidente de Chile

Economía: Estado mínimo frente a Estado estratega

En el eje económico, el debate se centró en el Estado Mínimo frente al Estado Estratega. Kast no se movió del discurso tradicional de la derecha y los libertarios en los últimos años a nivel global: simplificación tributaria, recorte de impuestos, el mercado como motor económico impulsado por el orden y un Estado en retirada.

Jara, en cambio, adoptó el rol de Estado Estratega, basando su propuesta económica en una arquitectura de inversión pública, fortalecimiento de puertos, implementación de la ley de permisos sectoriales y políticas sociales robustas. Además, impulsará el diálogo social para alcanzar el ingreso vital mínimo de 750.000 pesos. En este factor, Jara proyectó una imagen más técnica y de redistribución realista, mientras que Kast se mostró más resolutivo, moralizante y disruptivo.

El desenlace discursivo y la configuración parlamentaria

Los cierres de campaña este jueves reflejaron estas posturas: Kast en un acto triunfalista, detrás del vidrio blindado que lo protege, se mostró desafiante y triunfante en Temuco. Jara cerró en Coquimbo en un ambiente festivo y profundamente ciudadano, con la esperanza de crecer su primera mayoría en la vuelta inicial. Pese a sus marcadas diferencias de estilo y plataforma, ambos convergieron al final en una consigna común: la promesa de gobernar para todos los chilenos, sin distinción política o ideológica.

El debate televisivo de cierre tuvo reminiscencias al de la última elección presidencial de Argentina. Todos coinciden en que la victoria de Jara fue contundente, pero lo de Kast no llegó a la debacle que necesitaba la exministra para revertir la brecha que muestran los sondeos y que se muestran como irreversibles.

La estrategia de Kast de profundizar en ejes de alta intensidad emocional como el punitivismo, la antimigración responsabilizando a los inmigrantes del aumento de la inseguridad y el neoconservadurismo consolidó su nicho, pero surge alguna duda si esa profundización del discurso duro redujo la transversalidad necesaria para el balotaje.

Decisión final

El domingo Chile decide su futuro: Jara habrá hecho lo suficiente para mantener a su país como un oasis progresista en el avance de la derecha global, o Kast logrará, de la mano de millones de nuevos votantes, sumar a Chile a la ola de derecha libertaria que parece apoderarse de la política y los Estados globales.