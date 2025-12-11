Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.

Ante la preocupación generada por los recientes hechos de inseguridad en Chile , las autoridades pusieron en marcha un robusto plan de seguridad con foco en resguardar a los turistas extranjeros , especialmente a los miles de mendocinos que planean cruzar la cordillera durante el verano 2026.

La Serena, uno de los destinos costeros más elegidos por los mendocinos, tanto como Maitencillo, Reñaca, Papudo, entre otras zonas, busca disipar las dudas y garantizar un verano tranquilo.

Chile prepara un plan de Seguridad para el verano 2026.

Gonzalo Arceu, Director de Seguridad Ciudadana Municipalidad de La Serena, en diálogo con Sitio Andino, dio a conocer las medidas adoptadas, enfocadas en la vigilancia 24/7 y la coordinación interinstitucional.

El eje del plan es la presencia permanente de personal en la zona turística:

Oficina de Seguridad Municipal: se instalará una unidad de seguridad municipal en la guardia costera . Contará con un equipo de 25 personas que se encargará del control, la vigilancia, la fiscalización de actividades, el comercio ilegal, y la atención directa a turistas nacionales y extranjeros. Estará operativa las 24 horas, los siete días de la semana .

Retén de Carabineros permanente: a partir del 30 de diciembre, se sumará un retén de Carabineros en el borde costero con una importante dotación policial. Este funcionará también 24 horas al día, los siete días de la semana, con el objetivo de disminuir la sensación de inseguridad y las situaciones de delito.

Tecnología y patrullajes mixtos para mayor vigilancia

Las autoridades no solo aumentarán la dotación humana, sino que también incorporarán tecnología y modalidades de patrullaje innovadoras:

Drones y cámaras de televigilancia: se instalarán un total de 13 cámaras en la Avenida del Mar en puntos estratégicos. Estas cámaras permitirán un monitoreo constante y estarán conectadas directamente con la estación central de Carabineros. También se utilizarán drones para la vigilancia aérea.

Patrullajes mixtos: en una oficina de seguridad municipal que se instalará en la misma Avenida del Mar, se coordinarán patrullajes mixtos: Bicicletas: parejas conformadas por personal de Carabineros e inspectores municipales. Motos: patrullando con inspectores municipales.



carabineros la serena

Recomendaciones de seguridad al alcance de la mano

Pensando en la prevención y la asistencia inmediata, se ha implementado una herramienta digital para los visitantes.

Código QR de Seguridad: se ha implementado un código QR que contendrá diferentes recomendaciones de seguridad y números de emergencia para que los turistas puedan acceder a información vital de manera rápida.

"Hemos trabajado mucho para brindar la mayor seguridad y tranquilidad a los turistas, por ello, el llamado es que los mendocinos vengan en forma tranquila. Se han tomado todas las medidas para que este verano los turistas se sientan seguros. Cualquier situación que les afecte podrán dirigirse a las oficinas de seguridad para ser asistidos", expresó el funcionario trasandino.

Con este plan integral, La Serena busca asegurar que la temporada estival sea sinónimo de descanso y tranquilidad para los mendocinos y todos los visitantes.

Consejos útiles para tener en cuenta

Frente a este panorama, desde la Embajada Argentina en Chile, brindaron algunas recomendaciones a los turistas que viajan al vecino país.

Las medidas no son muy diferentes a las que comúnmente se tienen en Argentina, aunque las modalidades pueden ser diferentes, se recomienda:

• Ante pinchaduras de neumáticos aconsejan no detenerse ni aceptar ayuda de terceros que pudieran ofrecer ayuda para cambiar el mismo, ya que éste es el método mayormente utilizado para robar pertenencias que se encuentren dentro del vehículo.

• No dejar ninguna pertenencia en el vehículo cuando estacionen; procurar dejar el auto en estacionamientos pagos y vigilados.

• En sitios de interés turístico y puntos panorámicos extremar la atención; no dejar el vehículo a cuidado de desconocidos.

• Evitar el uso de celulares en la vía pública, ante el riesgo de que sea arrebatado. Cuidar las pertenencias en paseos de compras/shoppings, manteniendo bolsos y carteras cerrados y a tu vista y alcance.

• Evitar viajar con dinero en efectivo. Favorece el uso de medios de pago electrónicos.

• Llevar por separado los datos de las tarjetas de crédito. Resguardar los documentos de viaje.

• Nunca dejar objetos de valor en el lugar de alojamiento.

• No circular de noche por lugares poco transitados.

• Contar con una lista de números de teléfonos de familiares/amigos en Argentina.

• Contratar un seguro médico de Salud antes de viajar.

• En caso de pérdida o robo de tus documentos: realizar la denuncia ante Carabineros/PDI, así el Consulado puede emitirte un pasaporte provisorio para retornar a la Argentina.