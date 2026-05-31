31 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 31 de mayo

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 31 de mayo.

Aduana Paso Pehuenche-Argentina

Aduana Paso Pehuenche-Argentina

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece abierto al tránsito este domingo 31 de mayo, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos, a partir de las 9 (hora argentina), y hasta las 18.

El pronóstico del tiempo para la franja cordillerana sureña anticipa una jornada fresca con cielo mayormente despejado.

La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 28 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 27 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 26 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 24 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 23 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 22 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 21 de mayo

Cambian los horarios en el Paso Internacional Los Libertadores: así será el cruce durante el invierno

Lee además
Complejo aduanero de Paso Pehuenche en Las Loicas.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 30 de mayo
Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 29 de mayo

Las Más Leídas

Luján de Cuyo y Las Heras fueron escenario de dos nuevos hechos de inseguridad

La inseguridad no da tregua: dos nuevos robos golpearon a Mendoza

Tai Chi en Las Heras: clases accesibles para adultos mayores que buscan bienestar integral

Cada vez más adultos mayores practican Tai Chi en Mendoza: los beneficios de la meditación en movimiento

Agostina Vega tenía 14 años.

Hallaron restos humanos y el caso Agostina Vega dio un giro estremecedor

Informe de Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional.

El duro llamado de atención del FMI al Gobierno de Javier Milei que sorprendió a los mercados

Raúl Garzón, el fiscal de la causa.

La impactante declaración del fiscal sobre el caso Agostina Vega