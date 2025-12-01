Elecciones en Chile: José Antonio Kast amplía su ventaja y las encuestas proyectan un triunfo contundente

A tan solo dos semanas del balotaje en las elecciones presidenciales de Chile , el panorama electoral se mantiene, como se esperaba, definido por una marcada ventaja del candidato de la derecha, José Antonio Kast , sobre su rival, la oficialista Jeannette Jara .

Según la edición N° 620, y ultima permitida antes de las elecciones, de la Plaza Pública de Cadem (la consultora de trabajos de investigación más seria e importante de Chile) cuyos datos fueron levantados entre el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre de 2025, el líder republicano José Antonio Kast alcanza el 46% de las preferencias, mientras que la representante del oficialismo Jeannette Jara logra el 34% . Al considerar la distribución de votos válidamente emitidos (base 100), Kast obtiene el 58% y Jara el 42% , estableciendo una diferencia de 16 puntos .

El estudio, basado en una muestra de 1.522 casos representativos de las 16 regiones del país, con un margen de error de 2.5 puntos , subraya no solo la distancia entre los postulantes, sino también bases de apoyo absolutamente consolidadas.

La seguridad del voto es alta en ambos lados de la brecha ideológica que caracteriza estas elecciones chilenas: el 95% de los votantes de Kast están totalmente decididos a sufragar por él, cifra que se mantiene robusta en el electorado de Jara, donde el 93% asegura tener su decisión completamente tomada.

image A dos domingos del Balotaje en las elecciones presidenciales de Chile, las últimas encuestas antes del periodo de veda, muestran una estabilización de la diferencia a favor de José Antonio Kast.

El eje del desencanto y la transferencia de votos

Un factor crucial en este ciclo electoral es el alto porcentaje de ciudadanos que aún manifiestan su rechazo a las opciones disponibles o que no se definen. El 20% de los encuestados manifestó que no votaría, no sabía o no respondería. Entre este segmento, el descontento es evidente: el 73% afirma que no le gusta ninguno de los dos candidatos.

Asimismo, las razones esgrimidas por quienes planean votar nulo o blanco son un síntoma de la polarización política. El 36% de estos electores argumenta que no le agrada ninguno de los candidatos, mientras que el 30% considera que ambos postulantes representan los extremos de la política nacional.

No obstante, la migración de votos desde los candidatos eliminados en primera vuelta favorece claramente a Kast. De los votantes de Franco Parisi, el 37% se inclina ahora por Kast, superando al 22% que optaría por Jara, dejando un 41% sin una definición clara. La transferencia desde el electorado de Johannes Kaiser es aún más contundente, con un 89% inclinándose por el candidato republicano. Incluso en el votante de Evelyn Matthei, Kast mantiene una sólida ventaja (60% frente al 22% para Jara).

Motivaciones contrastantes y expectativa presidencial

Las bases programáticas y valóricas que movilizan a cada electorado demuestran una clara división de prioridades. Los votantes de Kast se centran prioritariamente en la seguridad, la inmigración y la economía (57%). Un elemento central en su adhesión es el deseo de evitar que el próximo gobierno sea la continuidad del Presidente Boric (42%), junto con el anhelo de un “gobierno de emergencia y un cambio radical” (22%).

Por otro lado, los seguidores de Jara la eligen en primer lugar porque se acerca más a sus ideas, valores y convicciones políticas (44%). Su programa, enfocado en el sueldo mínimo y los derechos sociales (37%), y su participación en reformas clave como la de pensiones, las 40 horas y el aumento del sueldo mínimo (32%), son razones determinantes. Un 29% de su apoyo está motivado explícitamente por el objetivo de evitar que Kast gane la presidencia.

Este clima se proyecta en la expectativa de quién ocupará La Moneda. El 62% de los encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo Presidente de Chile, mientras que solo el 25% piensa que será Jeannette Jara.

El peso del contexto político-económico

La contienda final se desarrolla en un entorno adverso para el gobierno. La aprobación del Presidente Gabriel Boric se ubicó en 34% en la cuarta semana de noviembre, con una desaprobación del 60%, cerrando el mes con promedios de 33% de aprobación y 62% de desaprobación.

El sentir ciudadano sobre el rumbo del país es notablemente negativo. El 78% de la población considera que Chile va por un “mal camino”. En sintonía con este pesimismo, el 57% se siente “pesimista o muy pesimista”.

A nivel económico, la percepción es crítica: el 84% de los chilenos considera que la economía se encuentra estancada o en retroceso. Esta escenografía social y económica configura un escenario de cambio radical que la ciudadanía parece estar manifestando a través de su preferencia por la opción opositora en la segunda vuelta presidencial.

El desafío de Jara reside en revertir esta tendencia en las últimas dos semanas, mientras que Kast busca consolidar una ventaja que, hasta ahora, se muestra inalterable.

Reacciones del comando de Jara ante las encuestas

La difusión de las últimas encuestas encendió alertas en el comando de Jeannette Jara, ya que los sondeos muestran una ventaja de entre 14 y 16 puntos para José Antonio Kast. Pese al panorama adverso y al alto número de votos nulos y blancos, el equipo de Jara insiste en que la única medición decisiva será la elección del 14 de diciembre. La campaña, remarcan, seguirá centrada en el trabajo territorial y en presentar propuestas directamente a la ciudadanía.

Los voceros de campaña subrayaron que el foco estará en ofrecer respuestas concretas frente al costo de vida, la seguridad y la economía, apuntando especialmente a los indecisos (16%). Recalcan que Jara busca instalar un mensaje de alivio económico y soluciones prácticas, destacando su rol en reformas previas. Aunque reconocen un escenario complejo, sostienen que aún hay margen para mover adhesiones antes del cierre del periodo de difusión de encuestas.