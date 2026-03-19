19 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso de Agua Negra

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de marzo de 2026

El Paso de Agua Negra es una opción en la conectividad entre Chile y San Juan. Conocé el estado del Paso para este jueves 19 de marzo.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de marzo de 2026.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de marzo de 2026.

Imagen del Gobierno de San Juan mejorada con IA

Cómo es el Paso Agua Negra en San Juan

Este camino es el punto de unión más alto entre la Provincia de San Juan (Argentina) y la Región de Coquimbo, al norte de Chile y tiene una altitud aproximada de 4.780 metros sobre el nivel del mar, es uno de los pasos más altos del macizo andino y una vía estratégica para la integración regional.

Lee además
Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 18 de marzo de 2026.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 18 de marzo de 2026
Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 17 de marzo de 2026.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 17 de marzo de 2026

El recorrido combina tramos asfaltados en territorio argentino y sectores de ripio en suelo chileno, con subidas empinadas que exigen vehículos en buen estado y conductores experimentados.

El relieve es montañoso e irregular, con paisajes de gran impacto visual, picos nevados y un entorno de alta montaña que atrae tanto a turistas como a aventureros. Sin embargo, el clima frío, seco y semidesértico, sumado a las temperaturas extremas y los fuertes vientos, condiciona su operatividad. Por estas características, el Paso permanece habilitado de manera estacional y su apertura depende de las condiciones meteorológicas.

Debido a la considerable distancia entre ambas aduanas, se esperará a los viajeros que lleguen para completar sus trámites hasta las 21 horas. El trayecto total desde la ciudad de San Juan hasta Chile tiene una duración aproximada de seis horas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso de Agua Negra

Se aconseja revisar previamente la documentación obligatoria antes de emprender el viaje y contemplar las particularidades del corredor, ya que se trata de uno de los pasos más altos del país y atraviesa la cordillera. Es importante planificar el cruce en temporada alta, particularmente en diciembre y enero, cuando se incrementa el flujo vehicular y se refuerzan las comisiones de personal en el complejo fronterizo.

Además, es crucial recordar que hay un tramo de la ruta que no está asfaltado, siendo un camino de ripio, especialmente en unos 85 kilómetros de extensión. Hay que tener principal atención en ir con cuidado, tener un vehículo adecuado, parar para enfriar el motor en subidas fuertes y evitar frenar en curvas o pendientes.

Temas
Seguí leyendo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, lunes 16 de marzo de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, domingo 15 de marzo de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 14 de marzo de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, viernes 13 de marzo de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 12 de marzo de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 10 de marzo de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, lunes 9 de marzo de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Día de San José: por qué se recuerda hoy, 19 de marzo

Día de San José: historia, significado y por qué es patrono universal

Las Más Leídas

Foto ilustrativa. Iniciaron los trabajos para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.

Arrancaron los trabajos en la olvidada Ruta 143, que une el Sur con el Valle de Uco

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP. video

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores