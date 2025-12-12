Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe . Esta festividad tiene su origen en relatos populares sobre sus primeras apariciones, y muchos fieles aprovechan la ocasión para venerarla y agradecerle milagros atribuidos. A continuación, más detalles.

Considerada la Patrona de México y de América , cada 12 de diciembre se realizan festejos religiosos en honor a la Virgen de Guadalupe y a las apariciones milagrosas que muchos fieles le atribuyen.

La devoción a esta Virgen comenzó entre el 9 y 12 de diciembre de 1531, cuando se registraron sus cuatro apariciones en la parte baja del cerro del Tepeyac, ubicado hoy al norte de la ciudad de México.

Una década después del inicio de la conquista de México , misioneros españoles promovieron la historia de la Virgen de Guadalupe para que sus esfuerzos evangelizadores tuvieran mayor éxito y, al mismo tiempo, para buscar redimirse por los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas.

Cómo nació la figura de la Virgen de Guadalupe

Durante la madrugada del 9 de diciembre de 1531, en Tepeyac, un poblador de la zona llamado Juan Diego vio la presencia de la Virgen de Guadalupe, vestida con un traje brillante. Tras el encuentro, se dirigió al primer arzobispo de México, Juan de Zumárraga, quien inicialmente no le creyó y le pidió que regresara al mismo lugar para solicitar una señal que comprobara la veracidad de la aparición.

Sin embargo, Juan Diego no pudo volver de inmediato, ya que su tío estaba gravemente enfermo y necesitaba recibir la extremaunción. En la madrugada del 12 de diciembre salió en busca de un sacerdote, y en su camino se le apareció nuevamente la Virgen, quien le aseguró que su tío se recuperaría.

La Virgen le pidió entonces que recogiera unas flores en la cima de un monte y las llevara consigo. Aunque era pleno invierno y Juan Diego dudaba de que fuera posible, efectivamente encontró las flores y las colocó en su tilma como prueba para mostrar al obispo. Al presentar la tilma ante Juan de Zumárraga, las flores cayeron y, sobre la prenda, apareció estampada la figura de la Virgen, reconocida hoy como el primer milagro de la Virgen de Guadalupe, ocurrido un 12 de diciembre de 1531. / Clarín

