La Policía Ambiental Minera ordenó el cese de una cantera por graves irregularidades

El cuerpo de control, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente , dispuso el cese inmediato de actividades en una cantera de Malargüe tras constatar numerosas irregularidades que contradecían lo informado en el Informe de Partida y configuraban riesgos graves e inmediatos para la integridad del personal , además de evidenciar falencias de seguridad operativa y la falta de habilitaciones obligatorias.

La Policía Ambiental Minera tomó la medida durante la inspección inicial correspondiente al Informe de Partida, un procedimiento obligatorio cuando una operación minera comienza a trabajar o declara el inicio de actividades. Se trata de una instancia que permite verificar en terreno que las condiciones reales coincidan con lo declarado por la empresa y que la operación cumpla con el Código de Procedimientos Mineros y las normativas de seguridad vigentes .

“La situación derivó en ordenar el cese de actividades, en resguardo de los trabajadores y para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa minera”, explicó el jefe de la Policía Ambiental Minera, Guillermo Bickham.

Durante la inspección, el personal de la sede Malargüe de la Policía Ambiental Minera identificó múltiples incumplimientos que afectaban de manera directa la seguridad operativa de la cantera y la adecuada gestión de materiales peligrosos .

Los inspectores observaron frentes de extracción con alturas superiores a tres metros y con ángulos cercanos a 90 grados, configuraciones que infringen las normas de seguridad y aumentan el riesgo de desprendimientos. También constataron serias deficiencias en la señalización del área, ausencia de movilidad interna y la falta total de sistemas de comunicación para los operarios.

En relación con los explosivos, se detectaron irregularidades de carácter crítico: el material se almacenaba directamente en la cantera, cubierto por material de descarte, y se hallaron fulminantes enterrados en un balde a pocos metros del campamento, en violación manifiesta de la normativa. A esto se sumó que las detonaciones eran realizadas por personal sin capacitación certificada, incumpliendo los requisitos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y comprometiendo gravemente la integridad de la operación.

La medida dispuesta se adoptó con un fin estrictamente preventivo: proteger la seguridad de los trabajadores, expuestos a diversos riesgos operativos; subsanar incumplimientos que vulneran el Código de Procedimientos Mineros y las normativas de seguridad minera vigentes; y asegurar que las tareas extractivas continúen bajo condiciones de legalidad y seguridad adecuadas.

Finalmente, los inspectores labraron las actas correspondientes y efectuaron un registro fotográfico integral del estado del sitio y de cada una de las irregularidades detectadas.

Rol activo de la Policía Ambiental Minera

La Policía Ambiental Minera continúa fortaleciendo su rol de control y fiscalización en todo el territorio provincial, mediante procedimientos cada vez más rigurosos, equipos técnicos especializados y una presencia constante en campo.

El organismo trabaja de manera sostenida para garantizar que cada operación minera se desarrolle bajo condiciones que prioricen la seguridad de los trabajadores, la prevención de riesgos y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y minera vigente, en el marco de la política provincial orientada a una actividad minera responsable y transparente.

En ese sentido, se recuerda que toda actividad extractiva en Mendoza debe realizarse con autorizaciones vigentes, personal debidamente capacitado, condiciones de operación seguras y un manejo adecuado de materiales peligrosos, especialmente cuando se trata de explosivos. El cumplimiento de estos requisitos constituye una obligación legal y un componente esencial para resguardar la vida de los operarios y prevenir daños ambientales.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza