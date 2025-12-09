Nueva alianza en Malargüe tecnología para elaborar alimentos nutritivos y accesibles

Vaca mecánica, el implemento para elaborar alimentos del Rotary Club.

Por Claudio Altamirano







El Rotary Club y la Municipalidad de Malargüe avanzan en una alianza estratégica para fortalecer la elaboración de alimentos destinados a programas sociales mediante la incorporación de la vaca mecánica, una máquina que procesa productos vegetales y nutritivos de bajo costo. La iniciativa busca mejorar la nutrición comunitaria, optimizar recursos y ampliar la asistencia.

A través de la firma de un convenio entre Rotary Club Internacional y la comuna local, se instalará en el departamento una novedosa procesadora de alimentos, que llegó a la Argentina gracias al aporte millonario de un rotario italiano, marcando un paso significativo en políticas de inclusión alimentaria.

El implemento, denominado vaca mecánica, permite transformar la soja en distintos derivados, como leche vegetal, masa proteica y subproductos aptos para la preparación de alimentos fortificados. Su capacidad de producción, rápida, estable y de bajo costo, posibilitará abastecer a instituciones sociales de forma continua, reduciendo gastos, optimizando recursos públicos y generando un circuito de provisión local sin intermediarios.

La presencia del Rotary Club en Malargüe Leonardo Gonzalo Mangoldt, gobernador del Distrito 4851 de Rotary Club Internacional, destacó que la llegada de la vaca mecánica constituye una herramienta concreta para mejorar la nutrición comunitaria, ya que su funcionamiento permitirá elaborar alimentos con alto contenido proteico en grandes volúmenes y con estándares de inocuidad. La comuna local, por su parte, celebró la articulación con la institución rotaria, subrayando que la cooperación entre organizaciones civiles y el Estado multiplica resultados y acelera la implementación de políticas públicas sostenibles.

rotary 2 Yolanda Carbajal, presidenta del Rotary Club Malargüe, adelantó que el convenio firmado con el intendente Celso Jaque permitirá asistir a numerosas familias en situación de riesgo institucional y apoyar a organizaciones de bien público interesadas en elaborar y comercializar productos generados con el nuevo equipamiento. En principio, este dispositivo se instalaría en la Incubadora de Empresas a partir del segundo bimestre de 2026, espacio que cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la sanidad de los alimentos.