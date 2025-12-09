9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Bien público

Nueva alianza en Malargüe tecnología para elaborar alimentos nutritivos y accesibles

Es a través de un proyecto del Rotary Club, en colaboración de la comuna local para poner en marcha la vaca mecánica, una novedosa procesadora de alimentos.

Vaca mecánica, el implemento para elaborar alimentos del Rotary Club.

Vaca mecánica, el implemento para elaborar alimentos del Rotary Club.

 Por Claudio Altamirano

El Rotary Club y la Municipalidad de Malargüe avanzan en una alianza estratégica para fortalecer la elaboración de alimentos destinados a programas sociales mediante la incorporación de la vaca mecánica, una máquina que procesa productos vegetales y nutritivos de bajo costo. La iniciativa busca mejorar la nutrición comunitaria, optimizar recursos y ampliar la asistencia.

Embed - MALARGÜE: CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL

A través de la firma de un convenio entre Rotary Club Internacional y la comuna local, se instalará en el departamento una novedosa procesadora de alimentos , que llegó a la Argentina gracias al aporte millonario de un rotario italiano, marcando un paso significativo en políticas de inclusión alimentaria.

Lee además
Consenso para la minería en Mendoza video
Oportunidades de desarrollo y crecimiento

San Romeleo y San Jorge y la expectativa histórica por la minería sustentable en Mendoza
Presentación del Clúster Maule Montaña en Malargüe.
Posibilidades

La Región del Maule y Malargüe avanzan hacia un Clúster de Turismo Binacional

El implemento, denominado vaca mecánica, permite transformar la soja en distintos derivados, como leche vegetal, masa proteica y subproductos aptos para la preparación de alimentos fortificados. Su capacidad de producción, rápida, estable y de bajo costo, posibilitará abastecer a instituciones sociales de forma continua, reduciendo gastos, optimizando recursos públicos y generando un circuito de provisión local sin intermediarios.

La presencia del Rotary Club en Malargüe

Leonardo Gonzalo Mangoldt, gobernador del Distrito 4851 de Rotary Club Internacional, destacó que la llegada de la vaca mecánica constituye una herramienta concreta para mejorar la nutrición comunitaria, ya que su funcionamiento permitirá elaborar alimentos con alto contenido proteico en grandes volúmenes y con estándares de inocuidad. La comuna local, por su parte, celebró la articulación con la institución rotaria, subrayando que la cooperación entre organizaciones civiles y el Estado multiplica resultados y acelera la implementación de políticas públicas sostenibles.

rotary 2

Yolanda Carbajal, presidenta del Rotary Club Malargüe, adelantó que el convenio firmado con el intendente Celso Jaque permitirá asistir a numerosas familias en situación de riesgo institucional y apoyar a organizaciones de bien público interesadas en elaborar y comercializar productos generados con el nuevo equipamiento. En principio, este dispositivo se instalaría en la Incubadora de Empresas a partir del segundo bimestre de 2026, espacio que cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la sanidad de los alimentos.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 9 de diciembre 2025

Se define esta tarde el Torneo de Fútbol Infantil Malargüe Cup

Avanza San Romeleo y el respaldo a la minería sustentable en Malargüe

Imputan por homicidio con dolo eventual al conductor que causó la muerte de una menor en Malargüe

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 7 de diciembre 2025

Este domingo se corre una nueva edición de la Media Maratón del Hospital Malargüe

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Malargüe debate inclusión en el X Congreso Provincial de Discapacidad

LO QUE SE LEE AHORA
Fiesta Provincial de la Cerveza: la magia del rock se adueñó del Hipódromo de Mendoza. video
Edición 2025

Fiesta Provincial de la Cerveza: la magia del rock se adueñó del Hipódromo de Mendoza

Las Más Leídas

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió
Fallecimiento

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió

El Quini 6 sortea $8 mil millones este miércoles 10 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del Quini 6 del 7 de diciembre.
¡Qué afortunado!

¿A qué números jugó y cuánto dinero se llevó realmente el ganador del mega Quini 6 del 7 de diciembre?

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo
GOLPE AL BOLSILLO

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo

Te Puede Interesar

El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral. Foto: Gentileza
reunión

El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral

Por Sitio Andino Política
Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas
ENTREVISTA

Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: "Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas"

Por Aconcagua Radio
Consenso para la minería en Mendoza video
Oportunidades de desarrollo y crecimiento

San Romeleo y San Jorge y la expectativa histórica por la minería sustentable en Mendoza

Por Claudio Altamirano