11 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Peligro latente en la cocina

Salud: por qué aumentan los casos de botulismo y cómo evitar la enfermedad

También en Malargüe el INTA advierte sobre esta enfermedad y pide extremar cuidados en conservas vegetales y de carnes. La prevención es clave.

El botulismo y la salud de las personas.

 Por Claudio Altamirano

El botulismo es una enfermedad grave con riesgo de muerte por consumo de alimentos mal elaborados. Ante dos casos recientes en Mendoza, especialistas intensifican las campañas de prevención y recuerdan que la bacteria está presente en toda la región, por lo que se requieren estrictos cuidados en la preparación de conservas para resguardar la salud de las personas.

En la Sala de Inducción del Complejo Planetario Malargüe, se realizó un taller sobre prevención del botulismo, una enfermedad poco frecuente pero de altísima gravedad que puede afectar el sistema nervioso, causando debilidad muscular progresiva, dificultad para hablar, tragar e incluso respirar. La actividad estuvo a cargo de la ingeniera Laura Lafalla, profesional del INTA Luján de Cuyo, quien destacó la importancia de reforzar la capacitación en toda la provincia.

Embed - PREVENCIÓN DEL BOTULISMO

Cuidados para sostener la salud y bienestar de los consumidores

Laura Lafalla explicó que en Mendoza han intensificado las campañas de prevención debido a dos casos recientes de botulismo, situación que generó preocupación en organismos públicos y privados vinculados a la salud. Por ello, se trabaja de manera conjunta con consumidores, elaboradores y comerciantes de alimentos caseros, especialmente conservas vegetales y escabeches de diferentes carnes, productos en los que suelen darse las condiciones para el desarrollo de la bacteria Clostridium botulinum.

La ingeniera el INTA remarcó que la población debe informarse sobre las técnicas correctas de elaboración. Mencionó como ejemplo las conservas de tomate, ya que la acidez natural del fruto ha variado en los últimos años, lo que vuelve obsoletas prácticas que antes se consideraban seguras. Esto implica revisar recetas tradicionales y adoptar métodos actualizados basados en evidencia científica.

El botulismo en la región

La ingeniera Laura Lafalla recordó que la bacteria productora del botulismo está presente en toda la región y que la enfermedad es endémica. Su desarrollo se potencia cuando las conservas se elaboran sin el adecuado control de acidez, sin esterilización correcta o bajo condiciones ambientales que facilitan la formación de esporas y toxinas.

Entre las medidas preventivas están usar recetas validadas por organismos oficiales, acidificar tomates y otras hortalizas cuando corresponda, aplicar tratamientos térmicos adecuados, evitar envases abollados o con tapa hinchada, y desechar cualquier conserva con olor o aspecto sospechoso. La prevención es la herramienta más efectiva.

Temas
