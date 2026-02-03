La Municipalidad de Mendoza refuerza el cuidado responsable de mascotas en La Favorita

La Municipalidad de Mendoza, a través de la Dirección de Salud, informa que durante febrero se brindarán servicios veterinarios municipales en el Centro Veterinario del Barrio La Favorita, ubicado en avenida Libertador s/n.
Consultas, vacunación y castraciones forman parte del programa de salud pública municipal para vecinos y vecinas de la Municipalidad de Mendoza.
Las atenciones están destinadas a vecinos y vecinas de la zona y barrios cercanos, así como también a población de otros sectores de la Ciudad. El objetivo es promover el cuidado responsable de mascota de compañía y la salud pública.
Los servicios que se ofrecerán son:
Gestión de turnos y modalidad de atención
Cronograma de castraciones
La atención para castraciones, con turno previo y según disponibilidad, se realizará:
Observaciones importantes
No se realizarán castraciones a caninos y felinos de razas o cruzas braquicéfalas ni a animales de tamaño mini, tales como Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Dogo de Burdeos, Mastín napolitano, Shar Pei y Chihuahua. En el caso de felinos, no se intervendrán ejemplares de razas como Persa e Himalayo, entre otras.
Asimismo, todos los turnos otorgados por el Call Center Municipal quedan sujetos a evaluación final del profesional veterinario, quien determinará si el animal cumple con las condiciones necesarias para ser intervenido. Cabe aclarar que no se realizan consultas clínicas en el Móvil Veterinario.