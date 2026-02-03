3 de febrero de 2026
La Municipalidad de Mendoza refuerza el cuidado responsable de mascotas en La Favorita

Consultas, vacunación y castraciones forman parte del programa de salud pública municipal para vecinos y vecinas de la Municipalidad de Mendoza.

Cuidado responsable de tu mascota en Ciudad.

Cuidado responsable de tu mascota en Ciudad.

Las atenciones están destinadas a vecinos y vecinas de la zona y barrios cercanos, así como también a población de otros sectores de la Ciudad. El objetivo es promover el cuidado responsable de mascota de compañía y la salud pública.

Prestaciones disponibles desde la Municipalidad de Mendoza

Los servicios que se ofrecerán son:

  • Castraciones
  • Consultas clínicas básicas
  • Vacunación antirrábica
  • Desparasitaciones internas y externas

Gestión de turnos y modalidad de atención

  • Castraciones: requieren turno previo, que se gestiona exclusivamente a través de la línea municipal 147.
  • Vacunación antirrábica y desparasitaciones: se realizan sin turno previo, por orden de llegada, durante los días en que el Centro Veterinario permanece abierto.
  • Consultas clínicas: se atenderán únicamente en horario de mañana.

Cronograma de castraciones

La atención para castraciones, con turno previo y según disponibilidad, se realizará:

  • Turno mañana: lunes y viernes, a las 8.30 h
  • Turno tarde: lunes a viernes, a las 14 h

Observaciones importantes

No se realizarán castraciones a caninos y felinos de razas o cruzas braquicéfalas ni a animales de tamaño mini, tales como Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Dogo de Burdeos, Mastín napolitano, Shar Pei y Chihuahua. En el caso de felinos, no se intervendrán ejemplares de razas como Persa e Himalayo, entre otras.

Asimismo, todos los turnos otorgados por el Call Center Municipal quedan sujetos a evaluación final del profesional veterinario, quien determinará si el animal cumple con las condiciones necesarias para ser intervenido. Cabe aclarar que no se realizan consultas clínicas en el Móvil Veterinario.

