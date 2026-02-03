La Municipalidad de Mendoza refuerza el cuidado responsable de mascotas en La Favorita

La Municipalidad de Mendoza , a través de la Dirección de Salud , informa que durante febrero se brindarán servicios veterinarios municipales en el Centro Veterinario del Barrio La Favorita , ubicado en avenida Libertador s/n.

Las atenciones están destinadas a vecinos y vecinas de la zona y barrios cercanos, así como también a población de otros sectores de la Ciudad . El objetivo es promover el cuidado responsable de mascota de compañía y la salud pública.

Castraciones: requieren turno previo, que se gestiona exclusivamente a través de la línea municipal 147.

requieren turno previo, que se gestiona exclusivamente a través de la línea municipal 147. Vacunación antirrábica y desparasitaciones: se realizan sin turno previo, por orden de llegada, durante los días en que el Centro Veterinario permanece abierto.

se realizan sin turno previo, por orden de llegada, durante los días en que el Centro Veterinario permanece abierto. Consultas clínicas: se atenderán únicamente en horario de mañana.

Cronograma de castraciones

La atención para castraciones, con turno previo y según disponibilidad, se realizará:

Turno mañana: lunes y viernes, a las 8.30 h

Turno tarde: lunes a viernes, a las 14 h

Observaciones importantes

No se realizarán castraciones a caninos y felinos de razas o cruzas braquicéfalas ni a animales de tamaño mini, tales como Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Dogo de Burdeos, Mastín napolitano, Shar Pei y Chihuahua. En el caso de felinos, no se intervendrán ejemplares de razas como Persa e Himalayo, entre otras.

Asimismo, todos los turnos otorgados por el Call Center Municipal quedan sujetos a evaluación final del profesional veterinario, quien determinará si el animal cumple con las condiciones necesarias para ser intervenido. Cabe aclarar que no se realizan consultas clínicas en el Móvil Veterinario.