El Museo del Área Fundacional abre sus puertas a la comunidad con talleres y actividades gratuitas

A raíz de la iniciativa de abrir por primera vez las puertas del museo a una llamativa colonia de vacaciones , el Museo del Área Fundacional (MAF) recibe a unas 150 personas por día que visitan sus renovadas instalaciones para formar parte de los talleres artísticos, actividades y funciones de teatro que allí se ofrecen .

Se registra también un marcado interés por parte de distintos espacios educativos y sociales de la Ciudad de Mendoza. En particular, centros de día que trabajan con chicos y chicas con discapacidad, así como escuelas de verano municipales están participando en las propuestas ofrecidas por el museo que depende de la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de Mendoza .

Numerosas familias inscribieron a sus hijos e hijas, de forma gratuita, a alguno de los más de 10 talleres que se están desarrollando este verano, lo que evidencia una muy buena recepción de la propuesta por parte de la comunidad y un alto nivel de convocatoria.

La experiencia del ciclo “Un Verano de Historia” fue “sumamente positiva”, analizan las autoridades del museo. Es que la participación de chicos y chicas con discapacidad se desarrolló de manera muy enriquecedora a través de juegos, dinámicas corporales, instancias de baile, disfraces y teatro para compartir jornadas inolvidables.

Por otro lado, distintas escuelas de verano municipales formaron parte de la actividad “Tesoros de Mendoza”. Durante estas visitas, los grupos trabajaron con distintos objetos del museo, lo que permitió un acercamiento directo al patrimonio y una experiencia educativa significativa.

El Explora MAF – Verano 2026 contiene una programación que diseñó el área de Cultura municipal integrada por actividades culturales y educativas que mantienen la impronta de museo arqueológico y patrimonial.

Los talleres están destinados a infancias, jóvenes, adultos y familias en general. La idea es acercar la historia, la arqueología y el patrimonio mendocino desde experiencias participativas y vivenciales en estas vacaciones de verano.

En esta colonia de vacaciones del MAF se combina juegos con recorridos, música, fotografía, narraciones y propuestas museográficas interactivas que invitan a conocer el pasado para comprender el presente de la Ciudad de Mendoza.

Excepto las funciones de la obra de teatro “Huellas” (la próxima es el sábado 31 a las 11), el resto de las actividades de la colonia del MAF es con acceso sin costo. Inscripción e información detallada: al mail [email protected] o al WhatsApp 2615416195.

Si no llueve, en la explanada del Museo del Área Fundacional, sobre la plaza Pedro del Castillo se desarrollará este sábado “Arqueojuegos”, un clásico de las vacaciones de invierno que vuelve en verano renovado.

Los arqueólogos del CIRFS (Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco) están al frente de esta actividad que se extiende hasta febrero con fechas para los sábados 7 y 14, en horario de 10 a 13.

Para febrero la agenda también continúa con talleres como “Fotografía y Territorio”, “Restauradores del Tiempo” e “Historias Ancestrales para Nuevas Generaciones”, que proponen diferentes formas de acercamiento al patrimonio, la memoria y la historia local, con experiencias participativas y adaptadas a distintos públicos.

La sala didáctica del Museo del Área Fundacional en acción y la música sube el volumen en febrero

Dos actividades diferentes copan la nueva sala didáctica del Museo del Área Fundacional, que propone talleres y experiencias de promoción de la lectura y mediación lectora para las infancias y sus familias.

Las actividades combinan lectura de cuentos, libros-álbum, creación literaria, juegos, construcción de libros y dinámicas expresivas con el cuerpo y la voz. El proyecto busca fomentar el encuentro, la imaginación, la reflexión, el disfrute de la lectura y el vínculo con la biblioteca y el propio museo.

La próxima fecha de estos encuentros literarios en vacaciones, coordinados por Sara Inés Spoliansky, es el miércoles 4 de febrero, de 10.30 a 12.30.

El museo también propone una muestra interactiva que recorre la evolución musical desde tiempos prehispánicos al período colonial para experimentar los sonidos y recreaciones rítmicas de aquellas épocas históricas de nuestra comunidad.

“Instrumentos musicales en la historia de la Mendoza colonial” será dictado por Melisa Gallardo los miércoles 4 y 18 de febrero, en horario de 18 a 20.

Todas estas propuestas buscan ampliar el acceso a la cultura, fomentar el aprendizaje a través del juego y la creatividad, y continuar fortaleciendo el vínculo entre el museo y la comunidad durante la temporada de verano.